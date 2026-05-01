A capivara é um macho adulto de 65 kg - Divulgação / Cras Estácio

A capivara é um macho adulto de 65 kgDivulgação / Cras Estácio

Publicado 01/05/2026 10:51

Ele revelou, porém, que, por conta da perda da visão no olho esquerdo, ela não poderá retornar ao seu lugar de origem: “O oftalmologista veio, fez uma avaliação, e a gente descobriu que além da catarata, ela também tem uma lesão na retina do olho esquerdo. Então, isso vai inviabilizar que a capivara retorne para o seu local de origem, que tinha movimento de carros, para não ser atropelada. Mas isso não vai impedir que ela volte para a natureza, ela vai voltar.”



O destino definitivo da capivara e a data de seu retorno, Jeferson destacou, ainda serão definidos pela Patrulha Ambiental e a Secretaria do Meio Ambiente: “Agora, eu vou me reunir com os órgãos para a gente conseguir escolher um parque que tenha isolamento, e qual região será melhor para um animal que consegue enxergar somente de um olho”.



Procurado pelo DIA, o Tribunal de Justiça do Rio ainda não respondeu se as prisões e as internações seguem mantidas.

*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Luiz Maurício Monteiro