A capivara é um macho adulto de 65 kgDivulgação / Cras Estácio

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Rio – A capivara brutalmente agredida por oito pessoas, na Ilha do Governador, Zona Norte voltará à natureza. A notícia foi divulgada nesta sexta-feira (1º), pelo veterinário Jeferson Pires, que vem cuidando do animal desde o episódio do espancamento, em março deste ano.
Ele revelou, porém, que, por conta da perda da visão no olho esquerdo, ela não poderá retornar ao seu lugar de origem: “O oftalmologista veio, fez uma avaliação, e a gente descobriu que além da catarata, ela também tem uma lesão na retina do olho esquerdo. Então, isso vai inviabilizar que a capivara retorne para o seu local de origem, que tinha movimento de carros, para não ser atropelada. Mas isso não vai impedir que ela volte para a natureza, ela vai voltar.”
O destino definitivo da capivara e a data de seu retorno, Jeferson destacou, ainda serão definidos pela Patrulha Ambiental e a Secretaria do Meio Ambiente: “Agora, eu vou me reunir com os órgãos para a gente conseguir escolher um parque que tenha isolamento, e qual região será melhor para um animal que consegue enxergar somente de um olho”.
Depois de terem a prisão em flagrante convertida em preventiva pela Justiça, Isaías Melquiades Barros da Silva, José Renato Beserra da Silva, Matheus Henrique Teodosio, Paulo Henrique Souza Santana, Pedro Eduardo Rodrigues e Wagner da Silva Bernardo foram denunciados pelo Ministério Público por crime ambiental e de maus-tratos com emprego de crueldade, caça ilegal, corrupção de menores e associação criminosa. Já os adolescentes foram internados e respondem por infrações análogas.
Procurado pelo DIA, o Tribunal de Justiça do Rio ainda não respondeu se as prisões e as internações seguem mantidas.
*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Luiz Maurício Monteiro