Troca de tiros entre Policiais Militares e criminosos assustam moradores em Olaria Reprodução/ Redes Sociais
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pessoas se abrigando atrás de carros para escapar dos tiros, enquanto o coletivo permaneceu atravessado na via. De acordo com relatos de testemunhas, o trânsito foi interrompido nas ruas Paranapanema e Paranhos.
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Segundo a Polícia Militar, equipes do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM) estavam chegando ao 16º BPM (Olaria) quando avistaram duas motocicletas com dois ocupantes. Os suspeitos desobedeceram à ordem de parada, dando início a uma perseguição que terminou em confronto armado.
O Rio Ônibus informa que segundo a empresa operadora um ônibus (B58008 - 623 Penha x Saens Peña) foi atingido por um tiro e ficou atravessado, na Rua Paranhos, em Ramos, enquanto o motorista se abrigava em segurança. Além disso, duas linhas estão com seus itinerários impactados preventivamente para a segurança de rodoviários e passageiros.
Linhas impactadas:
623 Penha x Saens Peña
628 Penha x Nova América
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