Agentes federais cumpriram mandados de busca e apreensão - Divulgação/PF

Agentes federais cumpriram mandados de busca e apreensãoDivulgação/PF

Publicado 23/07/2026 09:50

Rio - A Polícia Federal realiza, nesta quinta-feira (23), a Operação Backdoor com o objetivo de apurar um esquema de desvio de bens pertencentes ao patrimônio da Receita Federal. A ação conta com o apoio da corregedoria do órgão.

Entre os materiais furtados estão cerca de 300 computadores e cinco aparelhos de refrigeração pertencentes ao patrimônio da instituição, avaliados em aproximadamente R$ 350 mil.

Durante as diligências, os agentes cumprem quatro mandados de busca e apreensão em Brás de Pina, na Zona Norte, em Senador Camará e Guaratiba, na Zona Oeste, e no bairro Encruzo da Enseada, localizado em Angra dos Reis, na Costa Verde.

As investigações tiveram início a partir de mecanismos internos de controle da Receita Federal. Durante procedimentos de acompanhamento e conferência de inventário, o órgão identificou indícios de retirada irregular de mercadorias, sem a devida autorização administrativa.



A ação também busca esclarecer o desaparecimento de veículos do pátio do órgão e a eventual destinação desses bens a terceiros mediante uso de termos de doação fraudados.



Segundo as apurações, os bens teriam sido roubados por meio de um esquema que contaria com o envolvimento de um servidor público cedido à Receita Federal e de integrantes de uma Organização Social (OSCIP). Em razão dos fatos, o empregado foi afastado das atividades desempenhadas junto ao órgão.



Os investigados poderão responder pelos crimes de peculato e associação criminosa, sem prejuízo de outros delitos que possam ser revelados no curso das apurações.



De acordo com a Receita Federal, as investigações prosseguem com o objetivo de identificar todos os envolvidos, apurar a extensão dos fatos e promover a responsabilização criminal, civil e administrativa dos responsáveis, além da recuperação dos prejuízos causados.



Segundo a PF, o nome da operação faz referência à expressão em inglês “Backdoor” (“porta dos fundos”), em alusão ao modo como a maior parte dos bens eram retirados por uma saída localizada aos fundos do edifício da instituição.