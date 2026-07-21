Entrada da Superintendência da Polícia Federal no Rio de JaneiroReinaldo Pimenta / Agência O Dia
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De acordo com a PF, o esquema criminoso utilizava dados sigilosos para realizar subtrações eletrônicas de valores pertencentes a clientes e beneficiários da Caixa. O prejuízo estimado chega a R$ 45 milhões.
As investigações apontam ainda que a organização contava com a participação de servidores públicos e advogados, que teriam atuado para dificultar a apuração dos crimes e repassar informações privilegiadas aos investigados.
Segundo a corporação, o grupo também recebia apoio de contraventores, responsáveis por facilitar a corrupção de agentes públicos e a contratação de advogados com o objetivo de impedir o avanço das investigações e obter acesso a informações protegidas por sigilo.
Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, obstrução de justiça e violação de sigilo funcional. A Polícia Federal informou que outros delitos poderão ser incluídos à medida que o inquérito avançar.
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