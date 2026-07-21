Entrada da Superintendência da Polícia Federal no Rio de JaneiroReinaldo Pimenta / Agência O Dia

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Fred Vidal
Rio - A Polícia Federal realizou, na manhã desta terça-feira (21), ação contra uma organização criminosa suspeita de desviar cerca de R$ 45 milhões de correntistas e beneficiários da Caixa Econômica Federal. Segundo as investigações, o grupo também atuava para obstruir investigações e obter acesso ilegal a informações sigilosas com a ajuda de servidores públicos, advogados e contraventores.
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Entrada da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro - Reinaldo Pimenta / Agência O Dia
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Entrada da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro - Reinaldo Pimenta / Agência O Dia

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Ao todo, cerca de 120 policiais federais, com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público Federal (MPF), cumprem 25 mandados de busca e apreensão. As diligências ocorrem nos municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Niterói, Cabo Frio, além de Indaiatuba e Salto, no interior de São Paulo.

De acordo com a PF, o esquema criminoso utilizava dados sigilosos para realizar subtrações eletrônicas de valores pertencentes a clientes e beneficiários da Caixa. O prejuízo estimado chega a R$ 45 milhões.

As investigações apontam ainda que a organização contava com a participação de servidores públicos e advogados, que teriam atuado para dificultar a apuração dos crimes e repassar informações privilegiadas aos investigados.

Segundo a corporação, o grupo também recebia apoio de contraventores, responsáveis por facilitar a corrupção de agentes públicos e a contratação de advogados com o objetivo de impedir o avanço das investigações e obter acesso a informações protegidas por sigilo.

Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, obstrução de justiça e violação de sigilo funcional. A Polícia Federal informou que outros delitos poderão ser incluídos à medida que o inquérito avançar.
DIA tenta contato com a Caixa Econômica Federal por e-mail, mas ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto para qualquer manifestação.