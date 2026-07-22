Publicado 22/07/2026 00:00

A PF mira, na Operação Infiltrados, um suposto desvio de R$ 45 milhões da Caixa que teria contado com servidores, advogados e contraventores. Com o fiscal supostamente dentro do esquema, a lentidão em perceber tende a ser desenho estratégico, não descuido.

18 prisões preventivas e bloqueio de até R$ 10 milhões por investigado: a Operação Janus ataca o PCC pela camada financeira, não pela ponta. A cada ofensiva ao topo da pirâmide, surpreende menos o crime e mais quem o opera, com aparência de mercado.