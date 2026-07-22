X do Nuno
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Chamas alcançaram área de armazenamento de tubulações próxima à Rodovia Presidente Dutra; ninguém ficou ferido
Homem é preso por tráfico pela segunda vez em um mês
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