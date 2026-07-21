Agentes prenderam José Carlos enquanto ele ministrava aula - Reprodução/Polícia Civil

Agentes prenderam José Carlos enquanto ele ministrava aula Reprodução/Polícia Civil

Publicado 21/07/2026 16:31

Rio – Um suspeito de se passar por professor de Educação Física foi preso nesta terça-feira (21), em uma academia de Copacabana, Zona Sul . No momento da prisão, José Carlos Rosa de Faria ministrava uma aula para um grupo de mulheres.





As investigações apontam que José se apresentou para uma vaga de trabalho no estabelecimento, mesmo sem ter qualificação necessária. A operação é de agentes da Delegacia do Consumidor (Decon), em parceria com o Conselho Regional de Educação Física (Cref-RJ). LEIA MAIS: Idosa de 75 anos morre baleada em Vigário Geral As investigações apontam que José se apresentou para uma vaga de trabalho no estabelecimento, mesmo sem ter qualificação necessária. A operação é de agentes da Delegacia do Consumidor (Decon), em parceria com o Conselho Regional de Educação Física (Cref-RJ).

Os agentes apuraram, junto com o Conselho Regional de Educação Física (CREF), que o homem havia solicitado registro profissional, mas não possuía habilitação para exercer a atividade. A partir desse levantamento, as equipes realizaram diligências e localizaram o homem ministrando uma aula coletiva de atividade aeróbica em uma academia da região.

Informações apontam também que o suspeito, que até era bom um professor, teria falsificado o documento de um outro José Carlos, esse sim um profissional real e cadastrado no Conselho Regional de Educação Física, para poder atuar na área. O falso professor já chegou a trabalhar em outras academias usando o nome falso e atuava de forma irregular havia pelo menos três anos, oferecendo serviços sem a formação e a autorização legal exigidas para o exercício da profissão. A conduta colocava em risco a saúde e a segurança dos alunos, que acreditavam estar sendo orientados por um profissional regularmente habilitado.



A reportagem de O DIA tenta localizar a defesa de José Carlos Rosa de Faria. O espaço segue aberto para manifestação.