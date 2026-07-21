Agentes prenderam José Carlos enquanto ele ministrava aula Reprodução/Polícia Civil

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Leonardo Brito
Rio – Um suspeito de se passar por professor de Educação Física foi preso nesta terça-feira (21), em uma academia de Copacabana, Zona Sul. No momento da prisão, José Carlos Rosa de Faria ministrava uma aula para um grupo de mulheres.
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As investigações apontam que José se apresentou para uma vaga de trabalho no estabelecimento, mesmo sem ter qualificação necessária. A operação é de agentes da Delegacia do Consumidor (Decon), em parceria com o Conselho Regional de Educação Física (Cref-RJ). 
Os agentes apuraram, junto com o Conselho Regional de Educação Física (CREF), que o homem havia solicitado registro profissional, mas não possuía habilitação para exercer a atividade. A partir desse levantamento, as equipes realizaram diligências e localizaram o homem ministrando uma aula coletiva de atividade aeróbica em uma academia da região.
Informações apontam também que o suspeito, que até era bom um professor, teria falsificado o documento de um outro José Carlos, esse sim um profissional real e cadastrado no Conselho Regional de Educação Física, para poder atuar na área. O falso professor já chegou a trabalhar em outras academias usando o nome falso e atuava de forma irregular havia pelo menos três anos, oferecendo serviços sem a formação e a autorização legal exigidas para o exercício da profissão. A conduta colocava em risco a saúde e a segurança dos alunos, que acreditavam estar sendo orientados por um profissional regularmente habilitado.

A reportagem de O DIA tenta localizar a defesa de José Carlos Rosa de Faria. O espaço segue aberto para manifestação. 