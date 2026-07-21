Familiares de Leda estiveram no Instituto Médico Legal nesta terça - Érica Martins

Familiares de Leda estiveram no Instituto Médico Legal nesta terçaÉrica Martins

Publicado 21/07/2026 08:29

Rio - Uma idosa de 75 anos morreu baleada durante um confronto entre criminosos na Rua Xavier Pinheiro, em Vigário Geral, na Zona Norte , nesta segunda-feira (20). Leda Maria da Conceição Antônio estava em uma padaria no momento em que acabou atingida.

Segundo familiares, a vítima era dona do estabelecimento. Testemunhas relataram que bandidos passaram atirando na direção de um homem que havia entrado no local.



Na manhã desta terça-feira (21), parentes estiveram no Instituto Médico-Legal (IML), no Centro, para realizar a liberação do corpo. Leda deixa marido e dois filhos. Até o momento, não há informações sobre o local e o horário do enterro.

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De acordo com a Polícia Militar, equipes do 16º BPM (Olaria) foram acionadas para uma ocorrência de homicídio. No local, os militares encontraram o corpo da vítima e isolaram a área para perícia.



Posteriormente, o batalhão recebeu informação de que um homem também deu entrada ferido por disparo de arma de fogo no Hospital Estadual Getúlio Vargas. Ainda não há atualizações sobre o estado de saúde dele.



O caso está a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Diligências estão em andamento para apurar os fatos.

Violência recorrente

A região de Vigário Geral, Cordovil, Brás de Pia e Jardim América, todas na Zona Norte, tem sido alvo de frequentes disputas por território entre traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) e do Comando Vermelho (CV).

Em meio aos confrontos, moradores revelam uma rotina de medo, com "toques de recolher" e ameaças feitas por Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, apontado como chefe do tráfico no Complexo de Israel.

Ainda em Vigário Geral, no último dia 11, bandidos esbanjaram fuzis durante uma grande festa para comemorar os 19 anos de domínio do TCP no Complexo de Israel. Imagens que circularam nas redes sociais mostram criminosos com armas de grosso calibre para o alto em meio a fogos e shows em um palco montado na comunidade.

Na última sexta (16), a Polícia Militar implantou a Operação Interceptação no entorno dos bairros com objetivo de intensificar o combate aos roubos de veículos e de cargas, além da atuação das facções na área do 16º BPM (Olaria).