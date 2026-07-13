Evento marcou os 19 anos de domínio do TCP no Complexo de IsraelRede Social

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Ana Fernanda Freire
Rio - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra bandidos esbanjando fuzis durante uma grande festa em Vigário Geral, na Zona Norte, no último sábado (11). Segundo testemunhas, o evento teria sido promovido por Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, para comemorar os 19 anos de domínio da facção Terceiro Comando Puro (TCP) no Complexo de Israel.
Imagens mostram criminosos com armas de grosso calibre para o alto em meio a fogos e shows em um palco montado na comunidade. Entre as atrações estavam o rapper Natanael Cauã Almeida de Souza, o MC Chefin, e o grupo Tá Na Mente.
Veja vídeo:
Durante o evento, relatos apontam para a presença de Peixão na comunidade. Considerado um dos criminosos mais procurados do país e investigado por terrorismo, o líder do Terceiro Comando Puro (TCP) está na mira das polícias Civil e Militar há pelo menos 12 anos, quando iniciou uma política de expansionismo violento para tomar territórios do Comando Vermelho (CV).
Adepto de símbolos de Israel, como a Estrela de Davi, o traficante é conhecido por sua intolerância contra praticantes de religiões de matriz africana e costuma expulsar esses moradores de suas áreas de influência, além de determinar a invasão e depredação de centros religiosos.

A religiosidade de Peixão é tamanha que ele se autointitula como Arão, o profeta de Deus, irmão de Moisés. O nome foi assumido também pela sua quadrilha que se autodenomina 'Tropa do Arão'. O próprio Complexo de Israel seria uma referência à Terra Prometida.
O Complexo de Israel abrange Vigário Geral, Parada de Lucas, Cidade Alta, Cinco Bocas e Pica-Pau.
Procurada, a Polícia Civil informou que atua diariamente no enfrentamento às facções criminosas, por meio de investigações permanentes conduzidas por delegacias distritais e especializadas.
"O trabalho de inteligência é contínuo, silencioso e estratégico, direcionado à desarticulação das estruturas financeira, logística e operacional das organizações criminosas. As ações da instituição são planejadas com base em critérios técnicos e investigativos, sempre com foco na responsabilização criminal dos narcotraficantes e na preservação da segurança da população", afirmou em comunicado.
Já a Polícia Militar destacou que não recebeu nenhum comunicado prévio sobre o evento citado. 