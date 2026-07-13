Evento marcou os 19 anos de domínio do TCP no Complexo de Israel - Rede Social

Evento marcou os 19 anos de domínio do TCP no Complexo de IsraelRede Social

Publicado 13/07/2026 10:00

Rio - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra bandidos esbanjando fuzis durante uma grande festa em Vigário Geral, na Zona Norte, no último sábado (11). Segundo testemunhas, o evento teria sido promovido por Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, para comemorar os 19 anos de domínio da facção Terceiro Comando Puro (TCP) no Complexo de Israel.



Imagens mostram criminosos com armas de grosso calibre para o alto em meio a fogos e shows em um palco montado na comunidade. Entre as atrações estavam o rapper Natanael Cauã Almeida de Souza, o MC Chefin, e o grupo Tá Na Mente.

Veja vídeo:

Bandidos esbanjam fuzis durante festa em Vigário Geral, na Zona Norte. Evento teria sido promovido para comemorar os 19 anos de domínio da facção Terceiro Comando Puro (TCP) no Complexo de Israel.



Crédito: Rede Social pic.twitter.com/0NoTpBH39w — Jornal O Dia (@jornalodia) July 13, 2026

Durante o evento, relatos apontam para a presença de Peixão na comunidade. Considerado um dos criminosos mais procurados do país e investigado por terrorismo, o líder do Terceiro Comando Puro (TCP) está na mira das polícias Civil e Militar há pelo menos 12 anos, quando iniciou uma política de expansionismo violento para tomar territórios do Comando Vermelho (CV).

Adepto de símbolos de Israel, como a Estrela de Davi, o traficante é conhecido por sua intolerância contra praticantes de religiões de matriz africana e costuma expulsar esses moradores de suas áreas de influência, além de determinar a invasão e depredação de centros religiosos.



A religiosidade de Peixão é tamanha que ele se autointitula como Arão, o profeta de Deus, irmão de Moisés. O nome foi assumido também pela sua quadrilha que se autodenomina 'Tropa do Arão'. O próprio Complexo de Israel seria uma referência à Terra Prometida.

O Complexo de Israel abrange Vigário Geral, Parada de Lucas, Cidade Alta, Cinco Bocas e Pica-Pau.

Procurada, a Polícia Civil informou que atua diariamente no enfrentamento às facções criminosas, por meio de investigações permanentes conduzidas por delegacias distritais e especializadas.

"O trabalho de inteligência é contínuo, silencioso e estratégico, direcionado à desarticulação das estruturas financeira, logística e operacional das organizações criminosas. As ações da instituição são planejadas com base em critérios técnicos e investigativos, sempre com foco na responsabilização criminal dos narcotraficantes e na preservação da segurança da população", afirmou em comunicado.

Já a Polícia Militar destacou que não recebeu nenhum comunicado prévio sobre o evento citado.