Cada bolsa de sangue doada pode salvar até quatro vidas - Edu Kapps/SMS

Cada bolsa de sangue doada pode salvar até quatro vidasEdu Kapps/SMS

Publicado 13/07/2026 16:41

Rio - O Hospital Municipal Miguel Couto convoca voluntários para um mutirão de doação de sangue que acontecerá na próxima sexta-feira (17), no hall da emergência da unidade, na Gávea, Zona Sul. A ação, uma parceria com o Hemorio, será realizada das 9h às 15h. O principal objetivo é abastecer o banco de sangue, garantindo a realização de todos os procedimentos que precisam do insumo, como atendimentos de emergência e cirurgias.

A doação de sangue é totalmente segura e acompanhada por profissionais especializados. Antes da coleta, os possíveis doadores passam por triagem a fim de garantir a segurança de todos envolvidos. Após o procedimento, a bolsa de sangue é tratada e os hemocomponentes são separados. Até quatro vidas podem ser salvas com apenas uma doação.

A próxima doação pode ser feita após oito semanas para homens e doze para mulheres, tempo necessário para recomposição completa dos componentes sanguíneos retirados no momento da doação anterior.

Para ser um doador de sangue é necessário apresentar documento oficial de identidade com foto; ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 devem estar com autorização do responsável); estar bem de saúde e descansado; e pesar mais de 50 quilos. Não é preciso estar de jejum, mas é recomendado não ingerir comida gordurosa nas quatro horas que antecedem a doação.

Quem fez tatuagem ou colocou piercing deve aguardar seis meses para fazer a doação. Para quem tem piercings em regiões de mucosa, como boca ou região íntima, a doação só pode ser feita um ano após a retirada do acessório. Quem teve covid-19 recentemente precisa aguardar 10 dias após a recuperação. Após 30 dias da doação, o voluntário pode pegar o resultado dos exames laboratoriais feitos com uma pequena amostra sanguínea retirada no ato da coleta.