Cada bolsa de sangue doada pode salvar até quatro vidasEdu Kapps/SMS
Hospital Miguel Couto promove mutirão de doação de sangue
Principal objetivo é abastecer o estoque da unidade de saúde
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Três suspeitos são presos em operação na Zona Sudoeste
Ação mira disputa entre facções pelo controle de comunidades em Vargem Grande e Vargem Pequena
Dois homens são mortos a tiros em posto de combustíveis
Vítimas abasteciam uma motocicleta quando foram surpreendidas por disparos
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Mulher é presa suspeita de dopar e matar o companheiro na Zona Norte
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