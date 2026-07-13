A área foi isolada para o trabalho da perícia. A DHBF investigaReprodução/Redes sociais
De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, equipes do 21º BPM (São João de Meriti) foram acionadas para uma ocorrência de homicídio no local. Ao chegarem, os policiais encontraram as duas vítimas já sem vida.
Segundo as primeiras informações, os homens abasteciam uma motocicleta quando foram atingidos por disparos de arma de fogo. As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas.
A área foi isolada e preservada para o trabalho da perícia. A investigação ficou a cargo da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).
Em nota, a Polícia Civil informou que os agentes da especializada foram acionados e realizam diligências para esclarecer o caso. A DHBF busca imagens de câmeras de segurança e outras informações que possam ajudar na identificação da autoria e da motivação do duplo homicídio.
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