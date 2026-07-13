A área foi isolada para o trabalho da perícia. A DHBF investiga - Reprodução/Redes sociais

A área foi isolada para o trabalho da perícia. A DHBF investigaReprodução/Redes sociais

Publicado 13/07/2026 16:45 | Atualizado 14/07/2026 17:07

Rio - Dois homens foram mortos a tiros no início da tarde desta segunda-feira (13), em um posto de combustíveis localizado na Avenida Euclides da Cunha, em São João de Meriti, Baixada Fluminense. Ainda não há informação sobre as identificações deles.