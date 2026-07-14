Colônia de férias do Sesc RJ conta com atividades que estimulam o desenvolvimento de habilidades socioemocionais - Ruan Dantas / Sesc RJ

Colônia de férias do Sesc RJ conta com atividades que estimulam o desenvolvimento de habilidades socioemocionaisRuan Dantas / Sesc RJ

Publicado 14/07/2026 16:09 | Atualizado 14/07/2026 16:11

Rio - Com a chegada das férias de julho, pais e responsáveis buscam alternativas para manter as crianças entretidas durante o recesso escolar. No Rio, as colônias de férias oferecem programação para todas as idades, com atividades que vão de esportes e brincadeiras a oficinas de arte, culinária, ciência e experiências ao ar livre e inspiradas em universos de fantasia. Confira algumas delas:

Os Batutinhas

A escola recebe a colônia de férias Raízes da Infância, com atividades voltadas para o contato com a natureza. A programação inclui brincadeiras, oficinas criativas e experiências educativas.



Faixa etária: 1 a 6 anos.

Inscrições:

Endereço: Rua Redentor, 265 - Ipanema. Quando: 20 a 24 de julho, das 8h30 às 17h.Faixa etária: 1 a 6 anos.Inscrições: Pelo Sympla Endereço: Rua Redentor, 265 - Ipanema.

House Camp e Fut Camp

A escola Eleva Botafogo realiza a House Camp inspirada na Copa do Mundo e o Fut Camp, clínica de futebol desenvolvida em parceria com a Rio Sport.



Faixa etária: 3 a 10 anos (House Camp) | Crianças a partir de 6 anos (Fut Camp).

Inscrições:

Endereço: Rua General Severiano, 159 - Botafogo. Quando: 13 a 24 de julho (House Camp) | 13 a 17 de julho (Fut Camp), ambas das 08h30 às 16h30.Faixa etária: 3 a 10 anos (House Camp) | Crianças a partir de 6 anos (Fut Camp).Inscrições: Pelo formulário da escola Endereço: Rua General Severiano, 159 - Botafogo.

Champions Camp

A escola Eleva Barra da Tijuca promove a colônia de férias em parceria com a Traceurs com programação que inclui jogos esportivos, circuitos de desafios, oficinas temáticas, brinquedos infláveis, gincanas e dinâmicas.



Faixa etária: 2 a 9 anos .

Inscrições:

Endereço: Av. José Silva de Azevedo Neto, 309 - Barra da Tijuca. Quando: 13 a 17 de julho, das 8h30 às 16h30.Faixa etária: 2 a 9 anos .Inscrições: Pelo formulário da escola Endereço: Av. José Silva de Azevedo Neto, 309 - Barra da Tijuca.

Sesc RJ

As inscrições para a segunda edição da Colônia de Férias do Sesc RJ terminam no próximo domingo (19). Com o tema “Aprendendo a lidar com os desafios”, as atividades estimulam o desenvolvimento de habilidades socioemocionais por meio de experiências lúdicas, educativas e colaborativas.

Quando: 21 a 31 de julho, das 13h às 17h.

Faixa etária: 6 a 12 anos.

Inscrições: Presencialmente nas unidades da Tijuca, Madureira, Ramos, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Duque de Caxias, Niterói, São Gonçalo, Barra Mansa, Três Rios ou no ParkShoppingCampoGrande.

Documentação: Credencial Sesc (se tiver), cópia do RG do responsável, certidão de nascimento ou RG da criança, comprovante de residência, atestado médico atualizado, duas fotos 3x4 e, nos casos necessários, cópia do laudo médico da criança com deficiência.

Vila Olímpica da Maré

Gratuita, a colônia de férias da Vila Olímpica Municipal Seu Amaro oferece atividades recreativas e esportivas para crianças e adultos durante o período de recesso escolar.

Quando: 21 a 31 de julho.

Faixa etária: A partir de 5 anos .

Inscrições: Presencialmente na Vila Olímpica Municipal Seu Amaro até 17 de julho.

Endereço: Rua Tancredo Neves, s/n – Maré

Documentação: RG ou certidão de nascimento, RG do responsável legal, comprovante de residência e contato telefônico.

Rio Ateliê

O Rio Ateliê, na Gávea, promove uma colônia de férias voltada para crianças que gostam de atividades artísticas. A programação inclui oficinas de cerâmica, pintura, bordado em tela, estamparia e outras experiências criativas para estimular a imaginação e o trabalho manual.

Quando: 20 a 24 de julho, das 13h30 às 16h.

Faixa etária: A partir de 6 anos.

Inscrições: Pelo Instagram (mensagem direta) ou WhatsApp: (21) 98254-1703.

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 452, sobreloja, Gávea.

CEAT

O Centro Educacional Anísio Teixeira (CEAT), em Santa Teresa, promove a Colônia de Férias CriAtiva, com uma programação voltada para o contato com a natureza. As atividades incluem oficinas de arte, contação de histórias, culinária, música, horta, brincadeiras ao ar livre, jogos e parquinho.

Quando: 20 a 24 de julho, das 13h às 17h30 ou das 10h às 17h30.

Faixa etária: 3 a 8 anos.

Informações: Pelo telefone (21) 98778-2305.

Endereço: Rua Almirante Alexandrino, 4098, Santa Teresa.

Floresta Ateliê

Realizada no Espaço Pomar, no Jardim Botânico, a Colônia Floresta Ateliê oferece uma programação ao ar livre que combina natureza, arte e movimento. As crianças participam de atividades como colagens, esculturas, pinturas, brincadeiras sensoriais e experiências com plantas e animais, além de atrações especiais como visita de animais silvestres, palhaço, maquiagem facial e acampamento no quintal.



Faixa etária: 1 a 7 anos.

Inscrições: Pelo WhatsApp: (21) 99553-4967

Endereço: Espaço Pomar – Rua Corcovado, 17, Jardim Botânico. Quando: 13 a 17 de julho, das 13h às 17h ou das 10h às 17h (turno estendido).Faixa etária: 1 a 7 anos.Inscrições: Pelo WhatsApp: (21) 99553-4967 ou site Endereço: Espaço Pomar – Rua Corcovado, 17, Jardim Botânico.

Gecrear

A Colônia de Férias Gecrear promove uma programação inspirada na "Copa do Mundo de Brincadeiras", com atividades recreativas, esportivas e culturais que apresentam brincadeiras tradicionais de diferentes países. A colônia oferece opções de diárias, pacotes semanais e turnos flexíveis em três unidades da cidade.



Faixa etária: 3 a 17 anos.

Inscrições: Pelo site da Gecrear - Leblon | Lagoa - CR Flamengo

Endereços: Clube de Regatas do Flamengo (Avenida Borges de Medeiros, 997, Lagoa); Atlético Clube Paissandu (Avenida Afrânio de Melo Franco, 330, Leblon); Sociedade Hebraica (Rua das Laranjeiras, 346, Laranjeiras). Quando: 6 a 31 de julho (exceto fins de semana e feriados), das 8h às 19h (Lagoa/Flamengo e Laranjeiras) e das 8h às 18h (Leblon).Faixa etária: 3 a 17 anos.Inscrições: Pelo site da Gecrear - Laranjeiras Endereços: Clube de Regatas do Flamengo (Avenida Borges de Medeiros, 997, Lagoa); Atlético Clube Paissandu (Avenida Afrânio de Melo Franco, 330, Leblon); Sociedade Hebraica (Rua das Laranjeiras, 346, Laranjeiras).

Colônia de Férias Kapim

A nutricionista infantil Gabriela Kapim promove a 15ª edição da Colônia de Férias, com o tema "Volta ao Mundo dos Sabores". A programação reúne oficinas culinárias, gincanas e atividades lúdicas para estimular a alimentação saudável e apresentar às crianças ingredientes e culturas de diferentes países.



Faixa etária: 3 a 10 anos.

Inscrições:

Endereço: Espaço Cria - Rua Cosme Velho, 599 - Cosme Velho Quando: 13 a 17 de julho, das 9h às 12h ou das 14h às 17h.Faixa etária: 3 a 10 anos.Inscrições: Pelo Sympla Endereço: Espaço Cria - Rua Cosme Velho, 599 - Cosme Velho

Colônia de Férias Universo Mágico

Inspirada em universos de fantasia, a Colônia de Férias Universo Mágico, da Escola de Virtudes Mágicas, transforma as crianças em aprendizes de magia por meio de desafios, oficinas, jogos e atividades imersivas em um castelo temático. A programação estimula a criatividade, a imaginação e o trabalho em equipe.

Quando: 28 de julho a 1º de agosto.

Faixa etária: 6 a 14 anos

Inscrições: Pelo WhatsApp: (21) 97292-9193.

Endereço: Rua Cedro 5 - Gávea.

EAV Parque Lage

A Escola de Artes Visuais (EAV), do Parque Lage, promove a programação "Férias na Floresta", que convida as crianças a explorar a natureza por meio de atividades de arte, desenho, experimentação, imaginação e observação. As oficinas são realizadas ao longo de quatro encontros e estimulam a criatividade e a investigação em contato com a floresta.



Faixa etária: 5 a 7 anos e 8 a 10 anos.

Inscrições:

Endereço: Rua Jardim Botânico, 414, Jardim Botânico. Quando: 21, 23, 28 e 30 de julho.Faixa etária: 5 a 7 anos e 8 a 10 anos.Inscrições: Pelo site Endereço: Rua Jardim Botânico, 414, Jardim Botânico.

Vilas Olímpicas da Prefeitura

A Secretaria Municipal de Esportes promove colônias de férias gratuitas em vilas olímpicas e parques esportivos da cidade. A programação inclui futebol, basquete, vôlei, atividades na piscina, brincadeiras, gincanas, piques e queimado.

Quando: 21 a 31 de julho.

Faixa etária: A partir de 4 anos (há atividades também para adultos e idosos).

Inscrições: Até 17 de julho, presencialmente nas unidades. No Parque Olímpico da Barra, as inscrições são on-line pelo Instagram da unidade.

Documentação: Cópias do RG da criança, do responsável e comprovante de residência.

Locais: As atividades acontecem em mais de 20 vilas olímpicas, parques esportivos e centros esportivos espalhados pela cidade, incluindo unidades na Barra da Tijuca, Maré, Mangueira, Recreio, Guaratiba, Vila Isabel, Campo Grande, Jacarepaguá, Ilha do Governador, Santa Cruz e Penha.