David se passava por herdeiro árabe - Reprodução

David se passava por herdeiro árabe Reprodução

Publicado 14/07/2026 12:58

Rio - Preso no fim de junho por aplicar um golpe de cerca de R$ 1 milhão contra uma aposentada de Copacabana, na Zona Sul do Rio, o argentino David Juan Manuel Corbalan voltou a ser alvo de denúncias. Desta vez, uma moradora de Santa Cruz, na Zona Oeste, procurou a Polícia Civil para relatar que também foi vítima de um suposto esquema de estelionato sentimental praticado pelo estrangeiro, que teria se apresentado como um "príncipe de Dubai" para conquistar sua confiança.

Segundo a 12ª DP (Copacabana), a mulher, de 48 anos, contou que conheceu David pela internet, em novembro de 2025. Pouco tempo depois, permitiu que ele fosse morar em sua residência. De acordo com o relato, o argentino deixou o imóvel em abril deste ano, levando diversos pertences da vítima, além do cartão de crédito da irmã dela.

Ainda conforme a investigação, o suspeito realizou saques de cerca de R$ 3,5 mil e utilizou todo o limite disponível do cartão. A vítima também afirmou que, durante o relacionamento, foi convencida a abrir uma conta bancária em seu nome, mas o cartão permaneceu em posse de David.

Outro ponto apurado pelos investigadores é que o argentino teria vendido iPhones para vizinhos da mulher, aparelhos que nunca chegaram a ser entregues aos compradores.

Golpe milionário em aposentada

David Juan Manuel Corbalan foi preso no dia 30 de junho, no Flamengo, após ser localizado por agentes da 12ª DP (Copacabana). Ele era investigado por aplicar um golpe contra uma aposentada de Copacabana, que sofreu um prejuízo estimado em R$ 1 milhão.

Segundo a Polícia Civil, o argentino dizia ser um herdeiro árabe com bens bloqueados no exterior e convenceu a vítima a realizar 269 transferências bancárias entre 2023 e 2024. Além disso, aproveitou uma internação da mulher para uma cirurgia cardíaca para furtar joias, eletrônicos e documentos do apartamento dela.

As investigações apontaram ainda que o suspeito movimentava o dinheiro por meio de contas registradas em nome de ex-companheiras e já acumulava histórico de crimes semelhantes desde 2015 em diferentes estados do país.

Em depoimento após a prisão, David afirmou aos policiais que já havia sido preso na Argentina pela mesma modalidade criminosa e revelou que pretendia fugir para São Paulo. A Polícia Civil também informou que havia indícios de que ele estava vendendo seus pertences para deixar o Brasil.

De acordo com os investigadores, o argentino demonstrava desprezo pelos brasileiros e costumava dizer que "quem roubava dinheiro no Brasil não ia para a prisão".

A 12ª DP (Copacabana) segue apurando o caso e não descarta o surgimento de novas vítimas. A Polícia Civil pede que pessoas que tenham sido lesadas por David Juan Manuel Corbalan entrem em contato com a delegacia pelos telefones (21) 98596-7380 (WhatsApp) ou (21) 2332-7914.