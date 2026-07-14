Assalto aconteceu no estacionamento de um mercado na Avenida das AméricasReprodução / Redes Sociais
Após a cirurgia, Eduardo continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O hospital informou que, apesar de grave, o quadro clínico apresenta evolução favorável.
O crime aconteceu logo após a vítima fazer compras no mercado. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que dois criminosos, em uma motocicleta, se aproximaram do idoso.
Enquanto um dos suspeitos permaneceu na moto, o outro desceu e anunciou o assalto. A vítima teria reagido e entrado em luta corporal com o criminoso. Durante a briga, o assaltante efetuou um disparo contra o peito de Eduardo, que caiu no chão.
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