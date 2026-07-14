Assalto aconteceu no estacionamento de um mercado na Avenida das Américas - Reprodução / Redes Sociais

Assalto aconteceu no estacionamento de um mercado na Avenida das AméricasReprodução / Redes Sociais

Publicado 14/07/2026 19:22

Segundo a assessoria do Hospital Rio Barra, o paciente passou por uma nova cirurgia no domingo (12), procedimento que já estava programado e ocorreu sem intercorrências.



Após a cirurgia, Eduardo continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O hospital informou que, apesar de grave, o quadro clínico apresenta evolução favorável.



O crime aconteceu logo após a vítima fazer compras no mercado. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que dois criminosos, em uma motocicleta, se aproximaram do idoso.



Enquanto um dos suspeitos permaneceu na moto, o outro desceu e anunciou o assalto. A vítima teria reagido e entrado em luta corporal com o criminoso. Durante a briga, o assaltante efetuou um disparo contra o peito de Eduardo, que caiu no chão.

O caso foi registrado na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). Diligências estão em andamento para apurar os fatos.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral