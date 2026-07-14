Assalto aconteceu no estacionamento de um mercado na Avenida das AméricasReprodução / Redes Sociais

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Aretha Dossares
Rio - O idoso baleado no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste, permanece internado em estado grave no Hospital Rio Barra. Eduardo Lopes, 66 anos, foi atingido por um tiro no tórax durante uma tentativa de assalto no estacionamento de um mercado, na sexta-feira (10). 
Segundo a assessoria do Hospital Rio Barra, o paciente passou por uma nova cirurgia no domingo (12), procedimento que já estava programado e ocorreu sem intercorrências.

Após a cirurgia, Eduardo continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O hospital informou que, apesar de grave, o quadro clínico apresenta evolução favorável.

O crime aconteceu logo após a vítima fazer compras no mercado. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que dois criminosos, em uma motocicleta, se aproximaram do idoso.

Enquanto um dos suspeitos permaneceu na moto, o outro desceu e anunciou o assalto. A vítima teria reagido e entrado em luta corporal com o criminoso. Durante a briga, o assaltante efetuou um disparo contra o peito de Eduardo, que caiu no chão.
O caso foi registrado na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). Diligências estão em andamento para apurar os fatos.
*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral