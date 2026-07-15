Arma e drogas apreendidas com criminosos presos na CDD - Divulgação/PMERJ

Arma e drogas apreendidas com criminosos presos na CDD Divulgação/PMERJ

Publicado 15/07/2026 08:43

Rio - A Polícia Militar realizou uma nova operação na Cidade de Deus, na Zona Sudoeste, na manhã desta quarta-feira (15), desta vez em apoio à prefeitura do Rio para a demolição de construções irregulares na região. A comunidade vivia uma intensa onda de violência devido à disputa por território entre criminosos.





fotogaleria Na ação, agentes prenderam dois homens feridos após confronto e foram socorridos à UPA. Um deles possui quatro anotações em sua ficha criminal, por porte ilegal de arma, homicídio, resistência e associação para o tráfico. Com eles, foram apreendidos uma pistola, um rádio transmissor e grande quantidade de drogas. A ocorrência ficou a cargo da 32ª DP (Taquara).

De acordo com a PM, as ações de inteligência e o combate às organizações criminosas seguiram sendo intensificados para retirar armas de guerra de circulação, enfraquecer a atuação das facções e aumentar a segurança da população fluminense.

Procurada, a Secretaria Municipal de Ordem Pública informou que equipes não haviam atuado na Cidade de Deus.

Envolvido em disputas territoriais é preso

Segundo a corporação, o traficante Marcelo Henrique Araújo dos Santos, conhecido como MH, apontado como integrante do Comando Vermelho que atua na guerra entre facções, foi preso durante a madrugada desta quarta (15) em uma ação de inteligência realizada por agentes do 18º BPM (Jacarepaguá).



Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto. Na ocasião, com apoio de equipes do Bairro Presente, os policiais interceptaram o veículo conduzido pelo criminoso na Avenida Nelson Cardoso, na Taquara, Zona Sudoeste.



Durante a ação, os agentes apreenderam um fuzil calibre 7,62, cinco carregadores, 55 munições, quatro artefatos explosivos, dois aparelhos celulares e um carro clonado com registro de roubo.



Conforme informações de inteligência, MH exercia influência sobre o tráfico de drogas na comunidade de Santa Maria e era apontado como um dos responsáveis por disputas entre facções nas regiões da Taquara e Curicica. Ele foi encaminhado à 32ª DP (Taquara), onde permaneceu preso em flagrante pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação e desobediência.



A PM divulgou ainda a lista de traficantes responsáveis pelos constantes confrontos na região. São eles: Kaun de Oliveira Teles; Juan Rodrigues da Silva, o Bigão; Evandro Almeida de Souza, o Vandinho; Juan dos Santos Gonçalves; Pierry Sá da Silva, o PQD; Yan Dias da Silva; Rubens Mateus Lisboa Ribeiro, o Astro ou Lisboa.

Operação Contenção



Na terça-feira (14),



Além disso, as equipes encontraram uma central de "gatonet", apreenderam grande quantidade de drogas, 12 celulares, um rojão e um rádio transmissor. Na ação, agentes também atuaram nas comunidades da Muzema, Tijuquinha, Gardênia Azul e Rio das Pedras.



De acordo com o delegado André Neves, diretor do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), criminosos do Comando Vermelho tentam transformar a região em um Complexo de Jacarepaguá. Por isso, os confrontos em Rio das Pedras, área ainda dominada por milicianos, têm sido constantes. Na terça-feira (14), as polícias Civil e Militar realizaram mais uma fase da Operação Contenção contra integrantes do Comando Vermelho que atuam nas comunidades Cidade de Deus e Vila Sapê, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste. Os agentes buscavam cumprir mais de 40 mandados de busca e apreensão e nove de prisão. No fim da ação, 23 suspeitos foram presos.Além disso, as equipes encontraram uma central de "gatonet", apreenderam grande quantidade de drogas, 12 celulares, um rojão e um rádio transmissor. Na ação, agentes também atuaram nas comunidades da Muzema, Tijuquinha, Gardênia Azul e Rio das Pedras.De acordo com o delegado André Neves, diretor do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), criminosos do Comando Vermelho tentam transformar a região em um Complexo de Jacarepaguá. Por isso, os confrontos em Rio das Pedras, área ainda dominada por milicianos, têm sido constantes.

"É uma quadrilha que foca não só no roubo de veículos, mas em expansão territorial e domínio de internet. É uma disputa pelo domínio do território, uma ânsia de tomar Rio das Pedras para explorar toda essa gama de serviços, deixando a comunidade refém. Estamos atentos e atuando para reprimir essa ação", explicou.

A reportagem de O DIA tenta contato com as defesas dos suspeitos. O espaço segue aberto para manifestações.