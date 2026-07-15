Arma e drogas apreendidas com criminosos presos na CDD Divulgação/PMERJ
Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto. Na ocasião, com apoio de equipes do Bairro Presente, os policiais interceptaram o veículo conduzido pelo criminoso na Avenida Nelson Cardoso, na Taquara, Zona Sudoeste.
Durante a ação, os agentes apreenderam um fuzil calibre 7,62, cinco carregadores, 55 munições, quatro artefatos explosivos, dois aparelhos celulares e um carro clonado com registro de roubo.
Conforme informações de inteligência, MH exercia influência sobre o tráfico de drogas na comunidade de Santa Maria e era apontado como um dos responsáveis por disputas entre facções nas regiões da Taquara e Curicica. Ele foi encaminhado à 32ª DP (Taquara), onde permaneceu preso em flagrante pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação e desobediência.
A PM divulgou ainda a lista de traficantes responsáveis pelos constantes confrontos na região. São eles: Kaun de Oliveira Teles; Juan Rodrigues da Silva, o Bigão; Evandro Almeida de Souza, o Vandinho; Juan dos Santos Gonçalves; Pierry Sá da Silva, o PQD; Yan Dias da Silva; Rubens Mateus Lisboa Ribeiro, o Astro ou Lisboa.
Na terça-feira (14), as polícias Civil e Militar realizaram mais uma fase da Operação Contenção contra integrantes do Comando Vermelho que atuam nas comunidades Cidade de Deus e Vila Sapê, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste. Os agentes buscavam cumprir mais de 40 mandados de busca e apreensão e nove de prisão. No fim da ação, 23 suspeitos foram presos.
Além disso, as equipes encontraram uma central de "gatonet", apreenderam grande quantidade de drogas, 12 celulares, um rojão e um rádio transmissor. Na ação, agentes também atuaram nas comunidades da Muzema, Tijuquinha, Gardênia Azul e Rio das Pedras.
De acordo com o delegado André Neves, diretor do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), criminosos do Comando Vermelho tentam transformar a região em um Complexo de Jacarepaguá. Por isso, os confrontos em Rio das Pedras, área ainda dominada por milicianos, têm sido constantes.
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