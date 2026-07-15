Na ação, foram apreendidos 460 trouxinhas de maconha, 140 pinos de cocaína, 308 pedras de crack e um aparelho celular. - Divulgação PMRJ

Na ação, foram apreendidos 460 trouxinhas de maconha, 140 pinos de cocaína, 308 pedras de crack e um aparelho celular.Divulgação PMRJ

Publicado 15/07/2026 22:02

Rio - Um homem foi preso, nesta quarta-feira (15), por envolvimento com o tráfico de drogas em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A prisão do suspeito, que não teve a identificação divulgada, aconteceu durante uma operação da Polícia Militar.

De acordo com a corporação, agentes do 21º BPM (São João de Meriti) realizavam patrulhamento pela Rua Domicília César, na Comunidade da Favela da Linha, quando avistaram um suspeito que tentou fugir ao perceber a aproximação da equipe. Ele foi alcançado e abordado.



Na ação, foram apreendidos 460 trouxinhas de maconha, 140 pinos de cocaína, 308 pedras de crack e um aparelho celular. A ocorrência foi encaminhada e registrada na 64° DP (São João de Meriti).



*Reportagem da Estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral