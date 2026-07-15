Rio - Um homem foi preso, nesta quarta-feira (15), por envolvimento com o tráfico de drogas em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A prisão do suspeito, que não teve a identificação divulgada, aconteceu durante uma operação da Polícia Militar.
De acordo com a corporação, agentes do 21º BPM (São João de Meriti) realizavam patrulhamento pela Rua Domicília César, na Comunidade da Favela da Linha, quando avistaram um suspeito que tentou fugir ao perceber a aproximação da equipe. Ele foi alcançado e abordado.
Na ação, foram apreendidos 460 trouxinhas de maconha, 140 pinos de cocaína, 308 pedras de crack e um aparelho celular. A ocorrência foi encaminhada e registrada na 64° DP (São João de Meriti).
*Reportagem da Estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral
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