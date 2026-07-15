Policiais militares patrulham as ruas da Zona Oeste - Foto: Reginaldo Pimenta/ Agência O Dia

Policiais militares patrulham as ruas da Zona OesteFoto: Reginaldo Pimenta/ Agência O Dia

Publicado 15/07/2026 18:43

Rio - Os indicadores de segurança pública do estado do Rio de Janeiro registraram queda em crimes como roubo de rua, de carga, de veículos e letalidade violenta no mês de junho, em relação ao mesmo período de 2025. Os dados, divulgados nesta quarta-feira (15) pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), também apontam aumento nas apreensões de armas e fuzis, na recuperação de veículos e nas prisões em flagrante no primeiro semestre de 2026.

De acordo com o levantamento, os roubos de rua, que incluem roubos de aparelhos celulares, em ônibus e a pedestres, somaram 24.697 ocorrências entre janeiro e junho deste ano. Somente no último mês, foram contabilizados 3.820 casos. O número representa redução de 20% no acumulado dos seis meses e de 21,9% em relação a junho de 2025.



Os roubos de carga totalizaram 1.733 ocorrências no primeiro semestre, sendo 157 em junho. Embora o índice apresente aumento de 10,1% no acumulado do ano em comparação com o mesmo período de 2025, houve queda de 41,9% no confronto entre os meses de junho.



Já os roubos de veículos chegaram a 13.436 casos entre janeiro e junho, com 1.332 registros no último mês. O crime acumula alta de 14,5% no semestre, mas apresentou retração de 29,8% em junho na comparação com o mesmo mês do ano passado.



Os dados também mostram redução da letalidade violenta. A categoria reúne os casos de feminicídio, homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, morte por intervenção de agente do Estado e roubo seguido de morte. Foram contabilizadas 1.778 vítimas no primeiro semestre, sendo 249 em junho, números que representam queda de 9,9% no ano e de 7,8% em relação ao mesmo mês de 2025.



Na área das apreensões, as forças de segurança retiraram de circulação 3.250 armas nos seis primeiros meses de 2026, das quais 395 foram apreendidas em junho. O resultado representa aumento de 9,9% no período, apesar da redução de 8,1% em relação a junho do ano passado.



As apreensões de fuzis também cresceram. Ao todo, 420 unidades foram retiradas de circulação entre janeiro e junho, incluindo 36 no último mês, um avanço de 9,1% em relação ao primeiro semestre de 2025.



O levantamento aponta ainda a recuperação de 10.116 veículos na primeira metade do ano, sendo 1.210 em junho. O dado registrou alta de 16,9% no semestre e leve queda de 0,3% em comparação com o mesmo mês do ano passado.



As prisões em flagrante somaram 22.096 casos entre janeiro e junho, dos quais 3.118 ocorreram em junho. O número representa crescimento de 4,9% no semestre e pequena redução de 0,8% na comparação com junho de 2025.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral