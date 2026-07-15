Renan Dias da Silva, de 42 anos, já responde a processo judicial pelo mesmo crime - Divulgação PCRJ

Renan Dias da Silva, de 42 anos, já responde a processo judicial pelo mesmo crimeDivulgação PCRJ

Publicado 15/07/2026 17:13

Rio - Um homem foi preso preventivamente, nesta quarta-feira (15), suspeito de praticar importunação sexual contra uma adolescente em Niterói, Região Metropolitana. As investigações da Polícia Civil começaram após a jovem contar à mãe que Renan Dias da Silva, 42 anos, costumava esperá-la na saída da escola.



Segundo o relato da vítima, de dentro de um veículo estacionado, o suspeito abaixava o vidro, praticava atos obscenos enquanto a observava e fazia comentários de cunho sexual. Os episódios, segundo o relato da vítima, aconteciam regularmente.



Ele foi localizado e detido na Rua Presidente João Pessoa, em Icaraí, nas proximidades do Estádio Caio Martins. O caso foi registrado na 81ª DP (Itaipu) e segue sob investigação.

A reportagem de O DIA tenta localizar a defesa de Renan Dias da Silva. O espaço segue aberto para manifestação.





*Reportagem da Estagiária Aretha Dosssares, sob supervisão de Larissa Amaral



