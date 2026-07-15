Acidente chamou a atenção de quem passava pela Av. das Américas Reprodução / Redes Sociais
Uma das vítimas precisou ser socorrida por helicóptero. Segundo a corporação, os feridos foram encaminhados para os Hospitais Municipais Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste, e Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul.
No local do acidente, os veículos invadiram a calha exclusiva do BRT. A motocicleta ficou debaixo da carreta, e o carro teve a frente destruída. Ainda não se sabe como o acidente aconteceu. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 10h55 para atender as vítimas da colisão. Militares dos quartéis do Recreio dos Bandeirantes, Jacarepaguá e Humaitá atuaram na ocorrência.
O Centro de Operações Rio (COR) informou que a via chegou a ser completamente interditada para o trabalho das equipes, já que o helicóptero utilizado no resgate pousou na pista. A via, no entanto, já foi liberada. A estação Pontal do BRT também precisou ser fechada, mas o serviço já foi normalizado, e os ônibus operam com intervalos regulares.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.