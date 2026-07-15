Acidente chamou a atenção de quem passava pela Av. das Américas - Reprodução / Redes Sociais

Acidente chamou a atenção de quem passava pela Av. das Américas Reprodução / Redes Sociais

Publicado 15/07/2026 16:46 | Atualizado 16/07/2026 09:08

Rio - Ao menos seis pessoas ficaram feridas, na manhã desta quarta-feira (15), em um grave acidente na Avenida das Américas, na altura da estação Pontal do BRT, no sentido Barra da Tijuca, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste. A ocorrência envolveu uma motocicleta, um carro e uma carreta.

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Uma das vítimas precisou ser socorrida por helicóptero. Segundo a corporação, os feridos foram encaminhados para os Hospitais Municipais Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste, e Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul. Uma das vítimas precisou ser socorrida por helicóptero. Segundo a corporação, os feridos foram encaminhados para os Hospitais Municipais Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste, e Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que das cinco vítimas, quatro pacientes estão estáveis no Hospital Municipal Lourenço Jorge e um está em estado grave no Hospital Municipal Miguel Couto.



No local do acidente, os veículos invadiram a calha exclusiva do BRT. A motocicleta ficou debaixo da carreta, e o carro teve a frente destruída. Ainda não se sabe como o acidente aconteceu. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 10h55 para atender as vítimas da colisão. Militares dos quartéis do Recreio dos Bandeirantes, Jacarepaguá e Humaitá atuaram na ocorrência.



O Centro de Operações Rio (COR) informou que a via chegou a ser completamente interditada para o trabalho das equipes, já que o helicóptero utilizado no resgate pousou na pista. A via, no entanto, já foi liberada. A estação Pontal do BRT também precisou ser fechada, mas o serviço já foi normalizado, e os ônibus operam com intervalos regulares.



