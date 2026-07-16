Contra ele, havia dois mandados de prisão em abertoDivulgação
Contra ele, havia dois mandados de prisão em aberto. O criminoso também é investigado por atuar como mandante do sequestro e da tortura de sua ex-companheira.
"Nós conseguimos retirar de circulação o Maurinho Macaé, que estava fugindo de uma operação policial, o Problemático, que é o filho de traficante conhecido como Choque que está preso e agora Yuri Theodoro, vulgo Bicudo, um criminoso que já tem várias anotações criminais. Ele tinha mandado de prisão por tráfico de drogas, sequestro e por outros crimes também e nesse momento ele foi preso e levado para a 21ªDP", destacou.
Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Seção de Inteligência (SSI), do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM) e do Comando de Polícia Pacificadora (CPP) atuam nas comunidades. A operação segue em andamento.
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