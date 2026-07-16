Após a contenção da situação, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) - Reprodução/Redes sociais

Após a contenção da situação, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat)Reprodução/Redes sociais

Publicado 16/07/2026 21:34 | Atualizado 16/07/2026 22:51

Rio - Um homem foi detido na tarde desta quinta-feira (16), no Leme, Zona Sul, suspeito de furtar o cordão de ouro de uma turista na Avenida Atlântica. Antes de ser preso, pedestres que presenciaram a ação o agrediram.