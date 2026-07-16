Após a contenção da situação, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat)Reprodução/Redes sociais
Suspeito de furto é agredido na orla do Leme, nesta quinta feira (16)— Jornal O Dia (@jornalodia) July 16, 2026
Reprodução/ Redes Sociais pic.twitter.com/ihnbK6p5D7
Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), equipes do Programa Tolerância Zero foram acionadas após relatos de possíveis disparos de arma de fogo na região. Ao chegarem à altura do Hotel Hilton, os agentes encontraram o suspeito sendo linchado por um grupo de pessoas.
De acordo com testemunhas, o homem teria acabado de pegar o cordão da vítima e fugido em seguida. Durante a abordagem, os agentes realizaram uma revista e encontraram com o suspeito o objeto apontado como produto do furto. Nenhuma arma de fogo foi localizada. No vídeo, é possível ver uma pessoa levando a arma do local.
Após a contenção da situação, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), no Leblon. As circunstâncias da ocorrência são investigadas.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.