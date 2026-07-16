Após a contenção da situação, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat)Reprodução/Redes sociais

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Leonardo Brito
Rio - Um homem foi detido na tarde desta quinta-feira (16), no Leme, Zona Sul, suspeito de furtar o cordão de ouro de uma turista na Avenida Atlântica. Antes de ser preso, pedestres que presenciaram a ação o agrediram.

Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), equipes do Programa Tolerância Zero foram acionadas após relatos de possíveis disparos de arma de fogo na região. Ao chegarem à altura do Hotel Hilton, os agentes encontraram o suspeito sendo linchado por um grupo de pessoas.

De acordo com testemunhas, o homem teria acabado de pegar o cordão da vítima e fugido em seguida.  Durante a abordagem, os agentes realizaram uma revista e encontraram com o suspeito o objeto apontado como produto do furto. Nenhuma arma de fogo foi localizada. No vídeo, é possível ver uma pessoa levando a arma do local. 

Após a contenção da situação, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), no Leblon. As circunstâncias da ocorrência são investigadas.