Polícia prende suspeito de ataque a facadas contra ex-companheira e ex-sogra. - Reprodução Redes Sociais

Polícia prende suspeito de ataque a facadas contra ex-companheira e ex-sogra.Reprodução Redes Sociais

Publicado 16/07/2026 17:38

Rio - Um homem identificado como Cleyton Costa dos Santos foi preso nesta quarta-feira (15), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, suspeito de tentar matar a ex-companheira e a ex-sogra a facadas. A captura ocorreu durante o cumprimento de um mandado de prisão expedido pela Justiça.

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Os agentes localizaram o suspeito em uma agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), onde ele aguardava para realizar perícia médica. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu após Santos invadir a residência da ex-companheira. Durante a ação, ele teria atacado as duas mulheres com golpes de faca. O caso é investigado como violência doméstica e familiar contra a mulher.



Os policiais conduziram o suspeito à 60ª DP (Campos Elíseos), onde o caso foi registrado. Santos responderá pelo crime de lesão corporal praticada contra a mulher no contexto de violência doméstica e permanecerá à disposição da Justiça. Os agentes localizaram o suspeito em uma agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), onde ele aguardava para realizar perícia médica. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu após Santos invadir a residência da ex-companheira. Durante a ação, ele teria atacado as duas mulheres com golpes de faca. O caso é investigado como violência doméstica e familiar contra a mulher.Os policiais conduziram o suspeito à 60ª DP (Campos Elíseos), onde o caso foi registrado. Santos responderá pelo crime de lesão corporal praticada contra a mulher no contexto de violência doméstica e permanecerá à disposição da Justiça.

A reportagem tentou contato com a defesa Cleyton Costa dos Santos, mas não a localizou. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Marlucio Luna