Polícia prende suspeito de ataque a facadas contra ex-companheira e ex-sogra.Reprodução Redes Sociais
Os agentes localizaram o suspeito em uma agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), onde ele aguardava para realizar perícia médica. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu após Santos invadir a residência da ex-companheira. Durante a ação, ele teria atacado as duas mulheres com golpes de faca. O caso é investigado como violência doméstica e familiar contra a mulher.
Os policiais conduziram o suspeito à 60ª DP (Campos Elíseos), onde o caso foi registrado. Santos responderá pelo crime de lesão corporal praticada contra a mulher no contexto de violência doméstica e permanecerá à disposição da Justiça.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.