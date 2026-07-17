Publicado 17/07/2026 00:00

Mais de 30 reuniões com os EUA desde o primeiro anúncio, sendo 11 em nível ministerial, segundo o Planalto. A tarifa de 25% foi confirmada do mesmo jeito. Quando o diálogo não altera o resultado, o que se mede não é a diplomacia, é o poder de barganha disponível.

Uma caixa de remédio para leucemia oferecida por até R$ 34 mil, pagamento antecipado, lote inexistente nos registros do fabricante. A Polícia Civil deflagrou nesta quinta, no Rio, a Operação Placebo. Não é um golpe. É um mercado com preço, logística e argumento de venda. Até o câncer virou ativo de alto valor no Rio.