Rafael Alves Gonçalves foi condenado a 50 anos de prisão pelo homicídio do próprio filho, de apenas dois anos de idadeReprodução/ Rede Sociais
O crime ocorreu em abril de 2025, no bairro Vasco da Gama, na Zona Norte do Rio. De acordo com o Ministério Público, a criança morreu em decorrência da violência das agressões. O laudo de necropsia apontou traumatismo craniano, hemorragias, laceração pancreática e outras lesões graves.
Segundo a denúncia, o menino já apresentava um histórico de atendimentos hospitalares por lesões e traumas, situação que levou a Justiça a retirar a guarda dos pais — que foi concedida ao avô materno — e expdir medida protetiva determinava que Rafael e Elaine não tivessem contato com a criança.
Ainda conforme o Ministério Público, o avô materno, também denunciado, descumpria a determinação judicial ao deixar diariamente o neto sob os cuidados dos pais.
Ao fixar a pena, o juízo destacou a gravidade do crime, ressaltando que o homicídio foi cometido mesmo após Rafael ter perdido a guarda do filho por decisão judicial em razão de suspeitas de maus-tratos.
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