Evento oferecerá emissão de documentos e práticas educativasDivulgação/Iguá Rio

Mais artigos de Aretha Dossares
Aretha Dossares
Rio - A feira de serviços "Iguá Rio Com Você", que estava prevista para o próximo sábado, 18, foi remarcada para o dia 25 de julho. O evento será realizado das 10h às 14h, na Praça do Lazer, na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio, reunindo gratuitamente serviços de saúde, assistência social, empregabilidade, emissão de documentos e atividades de lazer para a população.
LEIA MAIS: Bombeiros buscam por turista goiano arrastado pelo mar de Copacabana

A iniciativa é promovida pela Iguá Rio em parceria com órgãos públicos, instituições sociais e empreendedores locais. Entre os serviços oferecidos estarão vacinação, orientações sobre benefícios sociais, cadastro para oportunidades de emprego, atendimento sobre a Tarifa Social, além de atrações culturais e recreativas para crianças e famílias.

Serviço

Feira de serviços "Iguá Rio Com Você"
Data: 25 de julho de 2026 (sábado)
Horário: das 10h às 14h
Local: Praça do Lazer – Rua Israel, 129, Cidade de Deus.
*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Luiz Maurício  