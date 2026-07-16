Evento oferecerá emissão de documentos e práticas educativas - Divulgação/Iguá Rio

Evento oferecerá emissão de documentos e práticas educativasDivulgação/Iguá Rio

Publicado 16/07/2026 15:11

A iniciativa é promovida pela Iguá Rio em parceria com órgãos públicos, instituições sociais e empreendedores locais. Entre os serviços oferecidos estarão vacinação, orientações sobre benefícios sociais, cadastro para oportunidades de emprego, atendimento sobre a Tarifa Social, além de atrações culturais e recreativas para crianças e famílias.Feira de serviços "Iguá Rio Com Você"Data: 25 de julho de 2026 (sábado)Horário: das 10h às 14hLocal: Praça do Lazer – Rua Israel, 129, Cidade de Deus.