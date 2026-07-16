A iniciativa é promovida pela Iguá Rio em parceria com órgãos públicos, instituições sociais e empreendedores locais. Entre os serviços oferecidos estarão vacinação, orientações sobre benefícios sociais, cadastro para oportunidades de emprego, atendimento sobre a Tarifa Social, além de atrações culturais e recreativas para crianças e famílias.
Serviço
Feira de serviços "Iguá Rio Com Você" Data: 25 de julho de 2026 (sábado) Horário: das 10h às 14h Local: Praça do Lazer – Rua Israel, 129, Cidade de Deus.
*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Luiz Maurício
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