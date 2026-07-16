Criminosos usaram pneus em chamas e ônibus como barricadas em vias da Gardênia Azul, Zona Sudoeste do Rio - Reprodução de vídeo

Criminosos usaram pneus em chamas e ônibus como barricadas em vias da Gardênia Azul, Zona Sudoeste do RioReprodução de vídeo

Publicado 16/07/2026 11:46

DIA, a Polícia Militar informou que a ação dos bandidos foi realizada em represália à uma atuação dos agentes que prendeu uma mulher e apreendeu um adolescente na região por tráfego de drogas. Rio - Criminosos incendiaram objetos, inclusive pneus, e sequestraram três ônibus para bloquear vias na Gardênia Azul, Zona Sudoeste do Rio, nesta quinta-feira (16). Ao, a Polícia Militar informou que a ação dos bandidos foi realizada em represália à uma atuação dos agentes que prendeu uma mulher e apreendeu um adolescente na região por tráfego de drogas.

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De acordo com a corporação, agentes do 18ºBPM (Jacarepaguá) realizavam patrulhamento na localidade quando receberam uma denúncia de criminosos armados comercializando entorpecentes. Os policiais fizeram um cerco e localizaram os suspeitos.

As equipes apreenderam drogas. Os criminosos, então, incendiaram objetos para obstruir vias da região, como a Avenida Ayrton Senna. Lixeiras também foram utilizadas para bloquear os acessos. As equipes atuam para liberar as ruas e o policiamento foi reforçado. A ocorrência estava em andamento na 32ª DP (Taquara).

Impacto nos ônibus

O Rio Ônibus comunicou que os veículos usados como barricadas foram retirados e que a operação foi normalizada. Mais cedo deste mesmo dia, no entanto, três ônibus tiveram suas chaves retiradas na Estrada do Engenho D'Água, no Anil e na Avenida Tenente-Coronel Muniz de Aragão, na altura da Praça do Gardênia Azul. Além disso, 10 linhas que passam na região tiveram impactos no itinerário.



Ônibus em barricadas:

C47685 - 353 Gardenia Azul x Terminal Gentileza

D13250 - 862 Rio das Pedras x Barra da Tijuca

C47730 - 880 Rio das Pedras x Terminal Alvorada



Linhas que desviaram:

368 Riocentro x Candelária

829 Gardênia Azul x Freguesia

861 Rio das Pedras x Curicica

862 Rio das Pedras x Barra da Tijuca

863 Rio das Pedras x Barra da Tijuca

SV863 Rio das Pedras x Barra da Tijuca

880 Rio das Pedras x Terminal Alvorada

932 Gardênia Azul x Tanque

987 Gardênia Azul x Pechincha

2110 Gardênia Azul x Castelo

Impacto no trânsito

Devido a ação dos criminosos, o trânsito na região também sofreu impactos. De acordo com o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio), por voltas das 10h38, a Avenida Ayrton Senna, no sentido Linha Amarela, apresentou trânsito lento com pontos de retenção desde a altura do Hospital Lourenço Jorge. Já o sentido Orla estava com trajeto em boas condições ao longo da via.