Ônibus sequestrados e entulhos em chamas serviram como barricadas em Costa Barros - Fotos de Reginaldo Pimenta

Ônibus sequestrados e entulhos em chamas serviram como barricadas em Costa BarrosFotos de Reginaldo Pimenta

Publicado 13/07/2026 07:20

Rio - Criminosos sequestraram três ônibus para bloquear vias, em Costa Barros, na Zona Norte, no início da manhã desta segunda-feira (13). Além disso, objetos em chamas também serviram como barricadas. A ação teve como objetivo atrapalhar uma operação da Polícia Militar no Complexo da Pedreira, região controlada pelo Terceiro Comando Puro.

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Dois veículos interditaram a Estrada de Botafogo. Um terceiro bloqueou a Avenida Martin Luther King Jr, no sentido Del Castilho. Sete linhas de ônibus tiveram o itinerário alterado.

O Centro de Operações Rio (COR-Rio) reforçou como alternativas em direção à Avenida Brasil: a Avenida José Arantes de Melo e a Estrada João Paulo.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) foram imediatamente deslocados para os locais para liberar as vias e restabelecer a circulação de veículos.

As equipes realizam uma operação, no Complexo da Pedreira, para reprimir roubos de cargas e de veículos, além de retirar barricadas instaladas por criminosos para dificultar o acesso das forças de segurança, o que também restringe o direito de ir e vir da população.

Os policiais também atuam na busca por veículos roubados ou clonados que possam estar sendo utilizados na prática de delitos.

A ação conta com o emprego de equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 41º BPM, setores de inteligência da unidade e apoio do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (Gesar).

De acordo com a PM, como parte dos protocolos operacionais, houve uma adoção de uma série de medidas para mitigar possíveis impactos à população, como: comunicação prévia aos órgãos de transporte, saúde e educação das esferas municipal e estadual, ao COR-Rio e ao Hospital Municipal Ronaldo Gazolla.

Também foram realizados reuniões com todo o efetivo empregado, reforçando orientações relacionadas à segurança operacional, ao uso adequado dos equipamentos de proteção individual, à observância da legislação vigente e à preservação de eventuais locais de confronto.

"A corporação destaca que a operação integra a estratégia permanente de enfrentamento à criminalidade organizada, combate aos roubos e retomada de espaços públicos indevidamente ocupados por estruturas criminosas, reforçando o compromisso com a segurança da população e a garantia da livre circulação dos moradores da região", diz a nota.

Ainda não há registro de presos ou apreensões.

O Complexo da Pedreira - controlado pelo Terceiro Comando Puro - faz divisa com o Complexo do Chapadão, dominado pelo Comando Vermelho. As facções, constantemente, entram em confronto para aumentar seus domínios territoriais. Há anos, essa guerra entre criminosos causa momentos de tensão para moradores de bairros como Costa Barros, Pavuna, Guadalupe, Barros Filho, Anchieta e Ricardo de Albuquerque.

Na Pedreira, investigações da Polícia Civil apontaram que a comunidade da Quitanda integra um cinturão estratégico importante para o TCP, por causa de sua posição geográfica privilegiada. A localização é usada para o controle de rotas do tráfico de drogas e, especialmente, para a prática de roubos de cargas, o que potencializa os níveis de violência e torna a região alvo constante de ações de grupos rivais.

Impactos

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que, até o momento, duas unidades de Atenção Primária da região suspenderam completamente o funcionamento para a segurança de profissionais e usuários. Uma terceira unidade paralisou o atendimento e avalia a possibilidade de abertura nas próximas horas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), 19 unidades escolares foram impactadas.

Ônibus em barricadas:

- B11589 - 778 Pavuna x Cascadura

- B63003 - 920 Pavuna x Bonsucesso

- B63015 - 665 Pavuna x Saens Peña



Linhas desviando:

- 778 Pavuna x Cascadura

- 920 Pavuna x Bonsucesso



- SVB665 Pavuna x Saens Peña



- 665 Pavuna x Saens Peña



- 687 Pavuna x Méier

- 688 Pavuna x Méier



- 919 Pavuna x Bonsucesso