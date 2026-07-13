Foram apreendido Pistola .45, carregadores, celulares, rádio transmissor, drogas e munições pelo Bope em Vargem GrandePMRJ
De acordo com a Polícia Militar, a ação teve como objetivo reprimir a disputa entre facções criminosas pelo controle territorial das comunidades locais.
Em outro ponto da comunidade, após uma breve tentativa de fuga, os agentes também prenderam Éric Natan Rodrigues da Silva e Kauã Fellipe dos Santos de Souza. A dupla portava uma pistola calibre .45 municiada, celulares e um rádio transmissor.
Ao final, a operação contabilizou três presos e uma moto roubada recuperada. Os policiais também apreenderam uma pistola, dois carregadores, cinco celulares e um rádio transmissor, além de munições e drogas que foram contabilizadas.
Segundo fontes ouvidas pela reportagem, as comunidades César Maia, Fontela, Palmares, Monte Serrat, Coroado e Ilha dos Porcos, em Vargem Pequena, seriam historicamente dominadas pelo Comando Vermelho (CV). Já as áreas de Pombo Sem Asa, Beira Rio, Vila Taboinha e Comunidade do Canal, em Vargem Grande, estariam sob a influência de criminosos ligados ao Terceiro Comando Puro (TCP), que atuariam em aliança com milicianos.
Ainda de acordo com as fontes, recentemente parte dos integrantes do grupo que atuava em Vargem Grande teria migrado para o CV. Os criminosos que não teriam aceitado a mudança de facção teriam deixado a região e buscado abrigo na Vila do João, no Complexo da Maré, Zona Norte.
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