Foram apreendido Pistola .45, carregadores, celulares, rádio transmissor, drogas e munições pelo Bope em Vargem Grande - PMRJ

Foram apreendido Pistola .45, carregadores, celulares, rádio transmissor, drogas e munições pelo Bope em Vargem GrandePMRJ

Publicado 13/07/2026 18:47





De acordo com a Polícia Militar, a ação teve como objetivo reprimir a disputa entre facções criminosas pelo controle territorial das comunidades locais. Rio - Três homens foram presos após um intenso tiroteio, na tarde desta segunda-feira (13), em Vargem Grande, Zona Sudoeste. Os confrontos aconteceram durante o terceiro dia de operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) na região De acordo com a Polícia Militar, a ação teve como objetivo reprimir a disputa entre facções criminosas pelo controle territorial das comunidades locais.

Segundo a corporação, equipes do Bope foram recebidas a tiros durante a ação na região do Canal do Arroio. Após o confronto, os policiais cercaram a área e prenderam Breno Braion Dionízio, que tentava fugir em uma motocicleta Honda CG 160 Titan roubada. Com ele, os agentes encontraram munições, um celular, carregadores de pistola .45 e de fuzil 5,56, além de grande quantidade de entorpecentes.



Em outro ponto da comunidade, após uma breve tentativa de fuga, os agentes também prenderam Éric Natan Rodrigues da Silva e Kauã Fellipe dos Santos de Souza. A dupla portava uma pistola calibre .45 municiada, celulares e um rádio transmissor.



Ao final, a operação contabilizou três presos e uma moto roubada recuperada. Os policiais também apreenderam uma pistola, dois carregadores, cinco celulares e um rádio transmissor, além de munições e drogas que foram contabilizadas.



A reportagem de O DIA não localizou as defesas dos três presos. O espaço segue aberto para manifestação.

Entenda



Segundo fontes ouvidas pela reportagem, as comunidades César Maia, Fontela, Palmares, Monte Serrat, Coroado e Ilha dos Porcos, em Vargem Pequena, seriam historicamente dominadas pelo Comando Vermelho (CV). Já as áreas de Pombo Sem Asa, Beira Rio, Vila Taboinha e Comunidade do Canal, em Vargem Grande, estariam sob a influência de criminosos ligados ao Terceiro Comando Puro (TCP), que atuariam em aliança com milicianos.



Ainda de acordo com as fontes, recentemente parte dos integrantes do grupo que atuava em Vargem Grande teria migrado para o CV. Os criminosos que não teriam aceitado a mudança de facção teriam deixado a região e buscado abrigo na Vila do João, no Complexo da Maré, Zona Norte.

Dissidentes estariam retornando para tentar retomar o controle dos territórios perdidos, o que motivou a onda de confrontos. Entre os supostos articuladores dos ataques estaria Julio Coutinho Lambone, que possui cerca de dez anotações criminais e foi preso na última semana. Outro suspeito seria Diego Santos Cometa, conhecido como "Cara de Mula", que segue foragido e é apontado como uma das lideranças locais.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral