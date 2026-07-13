Explosão deixou local destruídoReprodução/Redes sociais

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Leonardo Brito
Rio - Um membro da Associação de Moradores do Parque Dois Irmãos, em Curicica, Zona Sudoeste, ficou ferido após o local ser atingido por um artefato explosivo. Segundo relatos de testemunhas, na tarde desta segunda-feira (13), um explosivo teria sido transportado e lançado por um drone. Até o momento, não há informações sobre outras vítimas.

Em vídeo enviado a O DIA, é possível ver uma pessoa machucada, além de diversos respingos de sangue ao redor. Moradores acreditam que a ação estaria relacionada à disputa territorial entre grupos criminosos que atuam na região.

A área é apontada como de influência de grupos milicianos, que estariam em conflito com traficantes do Comando Vermelho (CV) pelo controle local.

Em nota, a Polícia Militar informou que, de acordo com o 18º BPM (Jacarepaguá), até o momento, a unidade não foi acionada para a ocorrência. O Corpo de Bombeiros também informou que não foi acionado.
Violência na região
Nesta segunda, um intenso tiroteio assustou moradores em Vargem Grande, Zona Sudoeste. Na ação, três suspeitos foram presos por policiais militares.
Os confrontos aconteceram durante o terceiro dia de operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) na região. De acordo com a Polícia Militar, a ação teve como objetivo reprimir a disputa entre facções criminosas pelo controle territorial das comunidades locais.
 