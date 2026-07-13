Explosão deixou local destruído - Reprodução/Redes sociais

Explosão deixou local destruídoReprodução/Redes sociais

Publicado 13/07/2026 22:13 | Atualizado 13/07/2026 22:13

Rio - Um membro da Associação de Moradores do Parque Dois Irmãos, em Curicica, Zona Sudoeste, ficou ferido após o local ser atingido por um artefato explosivo. Segundo relatos de testemunhas, na tarde desta segunda-feira (13), um explosivo teria sido transportado e lançado por um drone. Até o momento, não há informações sobre outras vítimas.



Em vídeo enviado a O DIA, é possível ver uma pessoa machucada, além de diversos respingos de sangue ao redor. Moradores acreditam que a ação estaria relacionada à disputa territorial entre grupos criminosos que atuam na região.



A área é apontada como de influência de grupos milicianos, que estariam em conflito com traficantes do Comando Vermelho (CV) pelo controle local.



Em nota, a Polícia Militar informou que, de acordo com o 18º BPM (Jacarepaguá), até o momento, a unidade não foi acionada para a ocorrência. O Corpo de Bombeiros também informou que não foi acionado.

Violência na região



Os confrontos aconteceram durante o terceiro dia de operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) na região. De acordo com a Polícia Militar, a ação teve como objetivo reprimir a disputa entre facções criminosas pelo controle territorial das comunidades locais.