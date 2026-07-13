Canal de WhatsApp do Jornal O DIA - Arte O DIA

Canal de WhatsApp do Jornal O DIAArte O DIA

Publicado 13/07/2026 15:19 | Atualizado 13/07/2026 15:32

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Com 75 anos de história, O DIA segue antenado aos novos recursos da tecnologia, mas sem abrir mão da característica que o tornou popular: a proximidade com o leitor, trazendo informações que interessam de verdade a cariocas e fluminenses.

Como funciona

Após abrir o link disponibilizado no início deste texto, o canal vai aparecer aberto na tela do seu celular. Basta clicar no nome "Jornal O DIA", no alto da tela, e, depois, em "seguir". Pronto! Você já começará a receber automaticamente o melhor do nosso conteúdo.

Canais de WhatsApp funcionam como grupos, porém, apenas o criador pode enviar mensagens. Apesar disso, todos os leitores podem reagir com emojis ao conteúdo selecionado. Outra diferença importante diz respeito à privacidade: os contatos dos participantes não ficam visíveis uns aos outros.

Para visualizar as reportagens, é preciso inicialmente acessar a aba "atualizações", já que os canais não ficam em meio a conversas e grupos. Para ficar por dentro imediatamente de cada novidade, é só ativar as notificações clicando no ícone do sino no canto superior direito da tela do seu telefone. Boa leitura!