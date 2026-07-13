Canal de WhatsApp do Jornal O DIAArte O DIA
Conheça o canal do Jornal O DIA no WhatsApp
Inscreva-se e receba, no seu celular, notícias sobre Rio, celebridades, esportes, Brasil, economia, mundo e muito mais
Conheça o canal do Jornal O DIA no WhatsApp
Inscreva-se e receba, no seu celular, notícias sobre Rio, celebridades, esportes, Brasil, economia, mundo e muito mais
Polícia identifica suspeito de matar estudante no Centro do Rio
Responsável pela morte de Bianca da Silva Ribeiro, encontrada sem vida em Miguel Pereira, seria o companheiro da vítima
Ação remove aproximadamente 20 toneladas de barricadas em São Gonçalo
Polícia Militar atua na Comunidade Jardim Miriambí, na Região Metropolitana, nesta segunda-feira (13)
Família pede justiça por morte de jovem autista em Cordovil
Enterro de Karolaine Neves aconteceu no Cemitério de Irajá, na tarde desta segunda (13)
Estudantes da Uerj celebram volta às aulas após meses de greve
Atividades da universidade estavam paralisadas desde abril
Programação gratuita celebra os 117 anos do Theatro Municipal
Público poderá conferir diferentes apresentações, além de visita guiada e uma palestra, ao longo desta terça-feira (14)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.