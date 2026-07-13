Polícia Militar removeu cerca de 20 toneladas de barricadas na Comunidade Jardim Miriambí, em São Gonçalo, na Região MetropolitanaReprodução / X

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Mylena Moura
Rio - Policiais militares realizam uma ação na Comunidade Jardim Miriambí, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, nesta segunda-feira (13), para desobstruir as vias da localidade. Os agentes já retiraram aproximadamente 20 toneladas de barricadas.
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Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) removeram barricadas na Comunidade Jardim Miriambí - Reprodução / X
Policiais militares removeram cerca de 20 toneladas de barricadas na Comunidade Jardim Miriambí, em São Gonçalo - Reprodução / X
Com auxílio de uma retroescavadeira, policiais militares removeram cerca de 20 toneladas de barricadas em São Gonçalo - Reprodução / X
Polícia Militar removeu barricadas na Comunidade Jardim Miriambí, em São Gonçalo, na Região Metropolitana - Reprodução / X
Ação da PM removeu aproximadamente 20 toneladas de barricadas em comunidade de São Gonçalo - Reprodução / X
Polícia Militar removeu cerca de 20 toneladas de barricadas na Comunidade Jardim Miriambí, em São Gonçalo, na Região Metropolitana - Reprodução / X

A ação, ainda em andamento, ocorre através de equipes do 7º BPM (São Gonçalo), restabelecendo a circulação de veículos. A remoção contou com auxílio de uma retroescavadeira, que retirou materiais feitos de pneu e cimento. As barricadas são utilizadas por criminosos para impedir a entrada de viaturas, dificultando as ações policiais. Não há informações sobre possíveis confrontos devido a atuação dos agentes na região.
De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, a ação não impactou no funcionamento das unidades. O DIA também entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo através do e-mail da assessoria de comunicação da prefeitura, mas até o fechamento desta reportagem, não obteve resposta. O espaço segue aberto para eventual manifestação. Vale lembrar que as escolas estaduais estão em recesso. 