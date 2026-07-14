Publicado 14/07/2026 00:00

O Rio proíbe a publicidade de bets em espaços públicos e as trata como praga. A contradição precede o decreto: a esfera pública que hoje as combate foi a mesma que as legalizou. As bets não agem fora da lei. As leis é que foram criadas sem cuidado e critério.

A primeira turbina a etanol 100% nacional anunciada hoje, coloca o Brasil como sexto país a dominar a tecnologia. Nasce do encontro entre instituto público, financiamento estatal e engenharia privada. Quando há investimento, a inovação vem. O que falta é sempre investimento.