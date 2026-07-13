Amanda de Souza Candido Leite foi presa suspeita de matar o companheiro - Divulgação PCRJ

Amanda de Souza Candido Leite foi presa suspeita de matar o companheiroDivulgação PCRJ

Publicado 13/07/2026 15:49

Rio – Uma mulher foi presa, nesta sexta-feira (10), suspeita de matar o companheiro no Complexo do Chapadão, em Anchieta, Zona Norte. Amanda de Souza Candido Leite foi encontrada em um shopping em Del Castilho, também na Zona Norte.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu no dia 3 de dezembro de 2025, dentro da casa do casal. As investigações apontam que Amanda teria dado a Marcelo Moreira Leite um remédio que o sedou. Em seguida, ela teria atirado contra ele usando a arma de fogo de Marcelo.

Após a prisão, Amanda foi encaminhada à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e, posteriormente, transferida para a Central de Audiência de Custódia, onde permanece à disposição da Justiça.

A reportagem de O DIA tenta localizar a defesa de Amanda de Souza Candido Leite. O espaço segue aberto para manifestações.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral