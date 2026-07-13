Grátis! Aniversário do Theatro Municipal terá extensa programação - Divulgação/ Daniel A. Rodrigues

Grátis! Aniversário do Theatro Municipal terá extensa programaçãoDivulgação/ Daniel A. Rodrigues

Publicado 13/07/2026 13:49

Rio - Uma extensa programação gratuita comemora os 117 anos do Theatro Municipal do Rio, nesta terça-feira (14). Ao longo do dia, o público poderá conferir apresentações para todos os gostos, além de visita guiada e uma palestra. O cronograma termina com uma sessão grátis da ópera “Salvator Rosa”.

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As comemorações terão início às 9h, com a Banda de Fuzileiros Navais, na frente do Theatro. Às 10h, Os Pequenos Mozart e Amadeus, grupos de violinistas formado por crianças e adolescentes, levam muita música e fofura para a escadaria interna. Em seguida, às 11h, a Ação Social Pela Música leva ao Boulevard da Avenida Treze de Maio a apresentação da Banda Experimental de Sopros.



Mais tarde, às 12h, a tradicional escadaria interna será tomada pela Ópera do Meio-Dia com uma versão pocket de “Il Trovatore”, de Verdi. Às 13h, o Salão Assyrio será palco de apresentações da Escola Estadual de Dança Maria Olenewa, da Cia BEMO e do Ballet, com os solistas e primeiros-bailarinos do Theatro Municipal.



Uma visita guiada conduzida pelo setor educativo apresentará ao público os principais ambientes da casa, às 15h. No mesmo horário, o Quarteto de Cordas da OSTM se apresenta no foyer com um repertório dedicado aos grandes clássicos da música de concerto. Às 16h, o Salão Assyrio recebe o espetáculo “Kabarett ao Revés”, com bailarinas com mais de 60 anos de idade do Ballet do Theatro Municipal.



Às 18h, o público é convidado a mergulhar no universo da grande atração da noite por meio de uma palestra sobre "Salvator Rosa", de de Antonio Carlos Gomes.

Para encerrar o dia, o Coro, o Ballet e a Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal apresentam a ópera “Salvator Rosa”, em uma sessão gratuita, às 19h, no palco principal. A montagem, que reúne mais de 300 figurinos e uma sofisticada concepção cênica, presta uma homenagem aos 190 anos de nascimento e aos 130 anos de morte do principal nome da ópera brasileira no século XIX.



A última vez que “Salvator Rosa” havia sido encenada no palco do Municipal foi em 1946. Seu retorno representa o resgate de uma obra fundamental do repertório de Carlos Gomes e recoloca em cena um capítulo marcante da história da instituição.

“Esta montagem convida o público a revisitar a Revolução Napolitana do século XVII por um olhar atual. As pinturas de Salvator Rosa deixam os museus e passam a integrar a narrativa da ópera: cada obra foi escolhida para dialogar com a dramaturgia, ampliando a força visual e emocional do espetáculo“, afirma Julianna Santos, diretora cênica da obra.



A ópera “Salvator Rosa” narra o romance entre o pintor italiano homônimo e Isabella, filha do opressor Duque d’Arcos. A trama mistura paixão com a revolta popular liderada por Masaniello contra a dominação espanhola em Nápoles no século XVII.

Embora a programação seja gratuita, é necessária a retirada de ingressos para cada atividade, uma hora antes de seus respectivos inícios, na lateral do Theatro, na Avenida Rio Branco. As entradas para a sessão grátis de "Salvator Rosa" já estão esgotadas.

Theatro Municipal



O Theatro Municipal fica localizado na Praça Floriano, na Cinelândia, Centro do Rio. Inaugurado em 14 de julho de 1909, é considerado a principal casa de espetáculos do Brasil e uma das mais importantes da América do Sul.



A casa foi inaugurada pelo Presidente Nilo Peçanha e pelo Prefeito Sousa Aguiar quatro anos e meio após o início das obras, com capacidade para 1.739 espectadores. Desde então, já passou por quatro grandes reformas: 1934, 1975, 1996 e 2008. Atualmente, o Theatro conta com 2.252 lugares

Programação

9h - Fuzileiros Navais (Abertura) - Escadaria Externa;

10h - Os Pequenos Mozart e Amadeus - Escadaria Interna;

11h - Ação Social pela Música - Boulevard;

12h - Ópera do Meio-Dia: Il Trovatore - Escadaria Interna;

13h - Escola de Dança Maria Olenewa (EEDMO) - Assyrio;

13h30 - Cia Bemo - Assyrio;

14h - Ballet do Theatro Municipal (BTM) - Assyrio;

15h - Visita Guiada com equipe do setor educativo;

15h - Quarteto de Cordas Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal (OSTM) - Foyer;

16h - Kabarett ao Revés - Assyrio;

18h - Palestra sobre a ópera Salvator Rosa - Assyrio;

19h - Ópera Salvator Rosa - Palco Principal.