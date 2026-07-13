Grátis! Aniversário do Theatro Municipal terá extensa programaçãoDivulgação/ Daniel A. Rodrigues
Mais tarde, às 12h, a tradicional escadaria interna será tomada pela Ópera do Meio-Dia com uma versão pocket de “Il Trovatore”, de Verdi. Às 13h, o Salão Assyrio será palco de apresentações da Escola Estadual de Dança Maria Olenewa, da Cia BEMO e do Ballet, com os solistas e primeiros-bailarinos do Theatro Municipal.
Uma visita guiada conduzida pelo setor educativo apresentará ao público os principais ambientes da casa, às 15h. No mesmo horário, o Quarteto de Cordas da OSTM se apresenta no foyer com um repertório dedicado aos grandes clássicos da música de concerto. Às 16h, o Salão Assyrio recebe o espetáculo “Kabarett ao Revés”, com bailarinas com mais de 60 anos de idade do Ballet do Theatro Municipal.
Às 18h, o público é convidado a mergulhar no universo da grande atração da noite por meio de uma palestra sobre "Salvator Rosa", de de Antonio Carlos Gomes.
A última vez que “Salvator Rosa” havia sido encenada no palco do Municipal foi em 1946. Seu retorno representa o resgate de uma obra fundamental do repertório de Carlos Gomes e recoloca em cena um capítulo marcante da história da instituição.
A ópera “Salvator Rosa” narra o romance entre o pintor italiano homônimo e Isabella, filha do opressor Duque d’Arcos. A trama mistura paixão com a revolta popular liderada por Masaniello contra a dominação espanhola em Nápoles no século XVII.
O Theatro Municipal fica localizado na Praça Floriano, na Cinelândia, Centro do Rio. Inaugurado em 14 de julho de 1909, é considerado a principal casa de espetáculos do Brasil e uma das mais importantes da América do Sul.
A casa foi inaugurada pelo Presidente Nilo Peçanha e pelo Prefeito Sousa Aguiar quatro anos e meio após o início das obras, com capacidade para 1.739 espectadores. Desde então, já passou por quatro grandes reformas: 1934, 1975, 1996 e 2008. Atualmente, o Theatro conta com 2.252 lugares
10h - Os Pequenos Mozart e Amadeus - Escadaria Interna;
11h - Ação Social pela Música - Boulevard;
12h - Ópera do Meio-Dia: Il Trovatore - Escadaria Interna;
13h - Escola de Dança Maria Olenewa (EEDMO) - Assyrio;
13h30 - Cia Bemo - Assyrio;
14h - Ballet do Theatro Municipal (BTM) - Assyrio;
15h - Visita Guiada com equipe do setor educativo;
15h - Quarteto de Cordas Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal (OSTM) - Foyer;
16h - Kabarett ao Revés - Assyrio;
18h - Palestra sobre a ópera Salvator Rosa - Assyrio;
19h - Ópera Salvator Rosa - Palco Principal.
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