Suspeitos presos durante a operação do BopeReprodução

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Luiz Maurício Monteiro
Rio – Uma operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) resultou na prisão de nove suspeitos e na apreensão de quatro fuzis na comunidade César Maia, em Vargem Pequena, na Zona Sudoeste, na manhã deste sábado (11). Até as 11h, as equipes seguiam na região.
Segundo a Polícia Militar, os presos se renderam após negociação na área de charco e estavam envolvidos nos ataques a Rio das Pedras. A corporação afirmou que o objetivo da operação é impedir ataques de criminosos da facção do Comando Vermelho contra comunidades próximas.
A poucos quilômetros da César Maia, na madrugada deste sábado, policiais militares entraram em confronto com bandidos da comunidade do Pombo Sem Asa, em Vargem Grande. Na ação, um agente ficou ferido e três homens acabaram detidos.
Além dos fuzis, as equipes apreenderam uma granada, munições e drogas. O material ainda será contabilizado e a ocorrência segue em andamento.
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Suspeitos presos durante a operação do Bope
Quatro fuzis foram recuperados pelo Bope na Cesar Maia
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Apreensões no Pombo Sem Asa, de madrugada