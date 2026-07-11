Suspeitos presos durante a operação do Bope - Reprodução

Suspeitos presos durante a operação do BopeReprodução

Publicado 11/07/2026 11:01

Rio – Uma operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) resultou na prisão de nove suspeitos e na apreensão de quatro fuzis na comunidade César Maia, em Vargem Pequena, na Zona Sudoeste, na manhã deste sábado (11). Até as 11h, as equipes seguiam na região.

Segundo a Polícia Militar, os presos se renderam após negociação na área de charco e estavam envolvidos nos ataques a Rio das Pedras. A corporação afirmou que o objetivo da operação é impedir ataques de criminosos da facção do Comando Vermelho contra comunidades próximas.

Além dos fuzis, as equipes apreenderam uma granada, munições e drogas. O material ainda será contabilizado e a ocorrência segue em andamento.