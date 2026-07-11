Bombeiros combatendo incêndio em hotel no Centro do Rio - Andrei Lara

Bombeiros combatendo incêndio em hotel no Centro do RioAndrei Lara

Publicado 11/07/2026 15:01

Rio - Um incêndio atingiu o Hotel Atlântico Prime, localizado na Rua Rezende, no Centro do Rio, na tarde deste sábado (11). Por causa das chamas, hóspedes precisaram deixar os quartos e aguardaram na calçada enquanto equipes do Corpo de Bombeiros atuam no local.

fotogaleria Os militares do Quartel Central foram acionados por volta das 16h15 e controlaram as chamas. Após o trabalho de rescaldo, as equipes encerraram a ocorrência às 16h15. A corporação informou que o fogo atingiu o primeiro andar do prédio e uma vítima precisou de atendimento médico, mas não houve necessidade de encaminhamento para hospital e ela foi liberada ainda no local.

De acordo com o Centro de Operações Rio, a via precisou ser interditada. A Guarda Municipal atuaram no local. Além disso, Cet-Rio e Light também foram acionadas.



