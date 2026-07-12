No sábado, barricadas foram incendiadas após confronto - Reprodução/Rede Social

No sábado, barricadas foram incendiadas após confrontoReprodução/Rede Social

Publicado 12/07/2026 10:20



Rio - A Polícia Militar segue com o policiamento reforçado em Cordovil, na Zona Norte, na manhã deste domingo (12) após um confronto terminar com cinco mortos no sábado (11). O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Segundo a PM, na madrugada deste domingo, houve uma troca de tiros entre equipes do 16º BPM (Olaria) e criminosos. A ação ocorreu após agentes que voltavam do Furquim Mendes, em Vigário Geral, se depararem com homens armados em motocicletas na Avenida Brás de Pina, na esquina com a Rua Engenheiro Coriolano Góes. Os bairros são vizinhos e integram o Complexo de Israel.

Ainda segundo a corporação, ao perceberem a presença da equipe, os suspeitos atiraram, gerando confronto. Em seguida, um deles foi encontrado ferido e um outro acabou detido. Com eles, foram apreendidos dois fuzis.



A região vive uma constante guerra entre façãoes. No sábado (11), traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP), chefiados por Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, invadiram as comunidades do Dourado e Tinta, dominadas pelo Comando Vermelho (CV), o que gerou uma intensa troca de tiros. Moradores alegam que entre as vítimas está uma mulher autista, que teve o corpo jogado em um valão.



Na ocasião, ônibus chegaram a ser usados como barricadas na Rua Cordovil. De acordo com a Polícia Civil, ainda não há identificação dos mortos. Diligências estão em andamento para apurar os fatos.