O caso está sendo investigado pela 44ª DP (Inhaúma) - Divulgação

O caso está sendo investigado pela 44ª DP (Inhaúma)Divulgação

Publicado 12/07/2026 16:14

Rio - Policiais da 44ª DP (Inhaúma) prenderam, neste sábado (11), o líder de um esquema de estelionato que utilizava o nome de uma famosa plataforma de comércio eletrônico para atrair vítimas com falsas promessas de renda extra. Ele foi detido em Irajá, na Zona Norte do Rio.

As investigações tiveram início após uma vítima procurar a delegacia e relatar ter sido incluída em um grupo em aplicativo de mensagens, no qual criminosos se passavam por representantes da plataforma de comércio eletrônico e ofereciam falsas oportunidades de renda por meio de tarefas remuneradas. A denunciante informou que sofreu um prejuízo de R$ 40 mil.

De acordo com a Polícia Civil, a quadrilha realizava pequenos pagamentos para transmitir credibilidade e, em seguida, exigiam sucessivos depósitos sob a promessa de restituição dos valores acrescidos de altas comissões. Com isso, vítima realizou diversas transferências bancárias e sofreu o prejuízo.

Parte dos valores foi movimentada por meio de empresas abertas de forma fraudulenta. O trabalho investigativo apontou um esquema estruturado de recrutamento de pessoas interessadas em fornecer contas em uma plataforma federal, documentos pessoais, fotografias, reconhecimento facial e dados utilizados na abertura de empresas de fachada, usadas para ocultar e movimentar os valores desviados.

Os policiais identificaram o homem preso neste sábado como um dos responsáveis pela coordenação da organização criminosa. Contra ele, foi cumprido mandado de prisão preventiva pelo crime de estelionato. Durante a ação, os agentes apreenderam celulares, notebooks, um carro e uma moto elétrica. A Polícia Civil informou que as investigações seguem em andamento para identificar outros integrantes do esquema criminoso.