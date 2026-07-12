Feira Medieval reuniu público de todas as idades no Parque do Flamengo - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Feira Medieval reuniu público de todas as idades no Parque do FlamengoReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 12/07/2026 19:54 | Atualizado 12/07/2026 22:26

Rio - A Feira Medieval Carioca movimentou a Arena Socioambiental do Parque do Flamengo, na Zona Sul do Rio, neste sábado (11) e domingo (12), com uma programação voltada para fãs da cultura medieval, fantasia e história. O evento contou com apresentações musicais, torneios, danças, cerimônias temáticas, concursos, vivências culturais e atividades interativas para todas as idades.