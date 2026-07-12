Feira Medieval reuniu público de todas as idades no Parque do FlamengoReginaldo Pimenta / Agência O Dia
Ao longo dos dois dias, as atrações foram divididas entre a Arena Medieval e o Campo dos Clãs. No sábado, o público acompanhou a abertura oficial, intitulada O Despertar do Reino, a final do Torneio Medieval HEMA, o Casamento Celta e o tradicional Concurso de Trajes. Já neste domingo, a programação incluiu o Quiz Medieval Interativo, a final do Torneio de SwordPlay, apresentações da banda Moonlight Bards, com música medieval, e da Pagan Throne, de pagan black metal, além da Roda de Rapé e da atividade Encantados da Bruxaria.
Além das atrações culturais e esportivas, a feira reuniu expositores de artesanato, gastronomia temática e bebidas típicas, como hidromel, proporcionando ao público uma experiência imersiva inspirada na Idade Média.
Frequentador assíduo do evento, o ator e dublador Vinícius Moreira, de 22 anos, destacou o ambiente acolhedor e a participação do público nas atividades.
"É sempre um baita evento. Não só a galera que organiza, mas a galera que vai aproveitar também. O público participa das atividades, dança, faz parte das apresentações. Tem muita arte artesanal, muita coisa que enche os olhos e a comida é muito boa", afirmou.
Segundo ele, a estrutura do Parque do Flamengo contribui para o sucesso da feira. "O Flamengo, com aquela arena para apresentação e tudo, é sensacional. É de engrandecer os olhos", disse.
Vinícius contou que conheceu a Feira Medieval por meio do SwordPlay, modalidade de combate com espadas de espuma que também integra a programação do evento. Desde então, a visita se tornou tradição entre os amigos.
"É um ritual entre eu e os meus amigos. Sempre que tem, principalmente no Flamengo, a gente se reúne, vai, aproveita, bebe um hidromel, conversa com as pessoas e conhece gente nova. O pessoal costuma ser muito receptivo", relatou.
Para ele, a feira também se destaca por reunir públicos de diferentes perfis. "É um espaço muito agradável para a família. Muita gente leva os filhos, os casais vão juntos. É um baita evento."
Ao fazer um balanço da experiência, o jovem reforçou o clima de integração proporcionado pela programação. "Principalmente quando começa a anoitecer, a galera aproveita mais, tem música, dança... É muito show, da parte da manhã até a parte da noite."
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