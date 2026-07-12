Motocicletas em situação irregular recuperadas pelos policiais - Divulgação/Segov

Motocicletas em situação irregular recuperadas pelos policiaisDivulgação/Segov

Publicado 12/07/2026 10:26

Rio – Uma ação conjunta entre agentes do programa Segurança presente e policiais da 79ª DP (Jurujuba) resultou na recuperação de motocicletas irregulares e celulares roubados no bairro de Pendotiba, em Niterói, neste sábado (11). As equipes também conseguiram prender três suspeitos.

Grupo publicava nas redes vídeos de manobras perigosas Divulgação/Segov

Segundo a Secretaria de Governo (Segov), responsável pelo Segurança Presente, os três foram flagrados no último dia 2 realizando manobras perigosas com motos sem placas na Rua Francisco da Cruz Nunes. Ao notarem a aproximação policial, no entanto, conseguiram fugir.

A partir de então, teve início uma investigação sobre um grupo que divulgava nas redes sociais vídeos de manobras perigosas e fuga das forças de segurança. Dentre o material analisado, está a denúncia de um motorista de aplicativo falando a respeito da intensa movimentação de traficantes em Pendotiba e Maria Paula, o que motivou o reforço do patrulhamento na região.

Já neste sábado, os policiais localizaram os homens conduzindo duas motos e encontraram outras três sem placas, além de dois aparelhos celulares que possuíam registro de roubo. Os envolvidos foram encaminhados para a 79ª DP.