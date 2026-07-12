Sargento da PM foi alvejado dentro do veículo quando chegava em casa Reprodução

Mais artigos de Ana Fernanda Freire
Ana Fernanda Freire
Rio - O 3º sargento da Polícia Militar, Yuri Luiz Desiderati Ribeiro, foi morto a tiros na Rua Mirataia, no Pechincha, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste, na madrugada deste domingo (12). O agente sofreu um ataque ao chegar de carro no condomínio onde mora.
Nas redes sociais, um vídeo mostra o momento em que dois homens em uma moto atiraram diversas vezes na direção do motorista, que esperava o portão abrir.
De acordo com a corporação, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) atenderam uma ocorrência de homicídio na região. No local, encontraram o policial já sem vida.
O caso está sendo investigado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar os fatos.
Em 2023, o agente, lotado do 21ºBPM (São João de Meriti), foi preso enquanto transportava 100kg de drogas na Avenida Brasil, na altura do Trevo das Missões, próximo ao acesso à Rodovia Washington Luiz. O material teria saído do Complexo da Penha, na Zona Norte. Segundo investigações, o PM era homem de confiança do traficante Wilton Carlos Rabello Quintanilha, o Abelha, um dos chefões do Comando Vermelho (CV).
Na ocasião, a prisão fez parte da megaoperação das polícias Civil e Militar nas comunidades da Maré, Cidade de Deus e Vila Cruzeiro.

fotogaleria
Sargento da PM foi alvejado dentro do veículo quando chegava em casa
Carro do sargento Yuri Luiz Desiderati Ribeiro com marcas de tiros. Ele foi morto quando chegava em casa em Jacarepaguá. Ela já havia sido preso em 2023 por envolvimento com o tráfico de drogas