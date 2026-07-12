Sargento da PM foi alvejado dentro do veículo quando chegava em casa - Reprodução

Sargento da PM foi alvejado dentro do veículo quando chegava em casa Reprodução

Publicado 12/07/2026 12:08

Rio - O 3º sargento da Polícia Militar, Yuri Luiz Desiderati Ribeiro, foi morto a tiros na Rua Mirataia, no Pechincha, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste, na madrugada deste domingo (12). O agente sofreu um ataque ao chegar de carro no condomínio onde mora.

Nas redes sociais, um vídeo mostra o momento em que dois homens em uma moto atiraram diversas vezes na direção do motorista, que esperava o portão abrir.

Vídeo mostra ataque a tiros que matou 3° sargento da PM no Pechincha, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste



Rede Social pic.twitter.com/YYN7tEwvp8 — Jornal O Dia (@jornalodia) July 12, 2026

De acordo com a corporação, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) atenderam uma ocorrência de homicídio na região. No local, encontraram o policial já sem vida.

O caso está sendo investigado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar os fatos.

Na ocasião, a prisão fez parte da megaoperação das polícias Civil e Militar nas comunidades da Maré, Cidade de Deus e Vila Cruzeiro.



