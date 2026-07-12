Rio - O 3º sargento da Polícia Militar, Yuri Luiz Desiderati Ribeiro, foi morto a tiros na Rua Mirataia, no Pechincha, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste, na madrugada deste domingo (12). O agente sofreu um ataque ao chegar de carro no condomínio onde mora.
Nas redes sociais, um vídeo mostra o momento em que dois homens em uma moto atiraram diversas vezes na direção do motorista, que esperava o portão abrir.
Vídeo mostra ataque a tiros que matou 3° sargento da PM no Pechincha, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste
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