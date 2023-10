Sargento Yuri Luiz Desiderati Ribeiro foi preso nesta segunda-feira (9) na Avenida Brasil - Reprodução

Publicado 10/10/2023 16:13 | Atualizado 10/10/2023 17:35

Rio - O sargento da Polícia Militar, Yuri Luiz Desiderati Ribeiro, de 36 anos, preso nesta segunda-feira (9) com 100kg de drogas , seria homem de confiança do traficante Wilton Carlos Rabello Quintanilha, o Abelha, um dos chefões do Comando Vermelho (CV) no estado do Rio. De acordo com investigações, o PM seria responsável pela segurança pessoal do criminoso.

Yuri foi preso por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) quando passava pela Avenida Brasil, altura do Trevo das Missões, em Cordovil, Zona Norte do Rio, próximo ao acesso à Rodovia Washington Luiz.

Ele estava transportando 100kg de drogas em um caminhão, junto com outro homem, no momento em que foi abordado pelos policiais. Segundo a investigação, os suspeitos estariam retirando os entorpecentes do Complexo da Penha, na Zona Norte, reduto do CV, onde ocorria uma megaoperação realizada pelas Polícias Militar e Civil.

Lotado no 21º BPM (São João de Meriti), Yuri integraria a facção por intermédio de William Souza Guedes, o Corolla, que controla o tráfico em Manguinhos. Além de ser segurança do Abelha, o PM ficaria responsável por transportar drogas até o Complexo da Penha para serem vendidas.

Questionada sobre o assunto, a PM destacou que não aceita desvios de conduta por parte dos seus entes, punindo os mesmos a rigor da lei. O policial foi levado para a Unidade Prisional da Polícia Militar, em Niterói, Região Metropolitana do Rio.

Primeira fase da Operação Maré

O sargento foi um dos nove presos ligados às megaoperações realizadas nesta segunda-feira (9) nos Complexos da Penha e da Maré, na Zona Norte do Rio, e na Cidade de Deus, Zona Oeste. Além dele, outras oito pessoas foram detidas.





A droga foi localizada na Nova Holanda, comunidade do Complexo da Maré. Se confirmado que se trata de fato de fentanil, essa será a primeira vez que a substância é apreendida no Rio.



Na região ainda foram retiradas de 14 ruas 29 toneladas de barricadas. Dentre o armamento apreendido havia 1 fuzil 7.62, uma arma falsa, dezenas de artefatos explosivos e diversos rádios comunicadores e 33 veículos, entre motos e carros. Entre as drogas apreendidas foram encontradas ainda embalagens descritas como fentanil , substância é 50 vezes mais potente do que a heroína e mais forte que a morfina, que é responsável por grande parte das 100 mil mortes por overdose que ocorreram nos EUA em 2022.A droga foi localizada na Nova Holanda, comunidade do Complexo da Maré. Se confirmado que se trata de fato de fentanil, essa será a primeira vez que a substância é apreendida no Rio.Na região ainda foram retiradas de 14 ruas 29 toneladas de barricadas. Dentre o armamento apreendido havia 1 fuzil 7.62, uma arma falsa, dezenas de artefatos explosivos e diversos rádios comunicadores e 33 veículos, entre motos e carros.

Segunda Fase

As forças de segurança do Rio realizaram, nesta terça-feira (10), a segunda fase da Operação Maré contra organizações criminosas que atuam no Complexo da Maré, na Zona Norte, e na Cidade de Deus, Zona Oeste. Cerca de 1000 agentes atuaram especialmente na Vila do João e Vila Pinheiro, região do centro de treinamento de guerra dos criminosos revelado por investigações da Polícia Civil.

Os alvos da ação eram integrantes da facção Terceiro Comando Puro (TCP). A ação terminou com dois suspeitos presos e um prejuízo de R$ 6 milhões.

Durante as incursões, as equipes utilizaram drones com câmeras que fazem mapeamento de áreas em 3D e uma câmera com zoom de longo alcance com capacidade de reconhecimento facial e identificação de placas de veículos.