velório do Bispo emérito Dom Mauro Morelli na Catedral de Santo Antônio, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Nesta terça-feira (10)Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 10/10/2023 17:32 | Atualizado 10/10/2023 22:38

Rio - O bispo emérito Dom Mauro Morelli foi sepultado na tarde desta terça-feira (10) na Catedral de Santo Antônio, no centro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O primeiro bispo da diocese morreu, aos 88 anos, na madrugada desta segunda-feira (9), após complicações relacionadas à idade.



A cerimônia contou com a presença de cerca de 400 pessoas, entre elas familiares e amigos de Dom Mauro. Bastante emocionadas, as sobrinhas e a irmã, Tereza Morelli, foram uma das últimas a prestar homenagens ao bispo. O sepultamento foi conduzido por Dom Tarcísio dos Santos, que assume como bispo de Caxias

Dom Mauro estava internado no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Um cortejo fúnebre o seguiu até sua chegada à igreja no Rio. O trajeto foi realizado pela Serra de Petrópolis, por veículos conduzidos por agentes da Defesa Civil e da Guarda Municipal.O bispo nasceu em Avanhandava, no estado de São Paulo, e foi criado em Penápolis. Dom Mauro Morelli estudou Teologia na Saint Mary’s Seminary and University, em Baltimore, nos Estados Unidos, onde foi ordenado diácono em 1964 e presbítero no ano seguinte.Em 25 de maio de 1981, Dom Mauro foi nomeado pelo Papa São João Paulo II como o primeiro bispo da recém-criada Diocese de Duque de Caxias. Durante os 24 anos na função, ele realizou o primeiro sínodo diocesano, que lançou as bases para as Diretrizes Pastorais em diversos campos da vida religiosa. Além disso, promoveu grandes assembleias do Povo de Deus, como a Romaria do Pilar, que na próxima quinta-feira (12), celebra a sua 40ª edição.