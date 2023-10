Professor Michel Gherman (com mochila na mão) deixa o debate - Reprodução

Professor Michel Gherman (com mochila na mão) deixa o debateReprodução

Publicado 10/10/2023 21:03 | Atualizado 10/10/2023 21:11

Rio - Uma discussão acalorada interrompeu um debate no Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, nesta terça-feira (10). Estudantes teriam agredido verbalmente os palestrantes que participavam do debate. Michael Gherman, professor do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos da UFRJ, que é judeu, se levantou e foi embora por causa das ofensas.

Cerca de 100 pessoas assistiam à palestra, que também contou com a presença de Márcio Scalrecio, professor da PUC-Rio e Nizar Messari, professor da Al Akhawayn University. A discussão começou quando alunos passaram a fazer questionamentos, contrariando a fala de Michael.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma aluna dizendo que a maioria dos estudantes judeus não se sente representada pelas falas do professor.

Por meio de nota, o Instituto de Relações Internacionais (IRI) da PUC-Rio afirmou que "repudia as tentativas de impedir qualquer debate acadêmico e lamenta as agressões manifestadas durante o debate".

"O IRI assume total responsabilidade pelo evento, por acreditar na importância do diálogo, quanto mais sobre tem tão relevante. Lamentamos profundamente pela tristeza que as agressões praticadas certamente causaram em muitos presentes. Entendemos que a universidade é um lugar de escuta e expressão de diferenças e acreditamos na importância de preservar espaços de troca e no respeito mutuo, pelo que seguiremos dispostos ao diálogo", informa o comunicado.