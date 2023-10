Sargento Yuri Luiz Desiderati Ribeiro foi preso nesta segunda-feira (9) na Avenida Brasil - Reprodução

Sargento Yuri Luiz Desiderati Ribeiro foi preso nesta segunda-feira (9) na Avenida BrasilReprodução

Publicado 10/10/2023 20:33 | Atualizado 10/10/2023 20:37

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) converteu em preventiva a prisão do sargento da PM Yuri Luiz Desiderati Ribeiro, de 36 anos, preso ao transportar uma carga de 139kg de cocaína em Cordovil, na Zona Norte da Cidade, durante a megaoperação das forças de segurança nos complexos da Maré e da Penha. A decisão, proferida nesta terça-feira (10), destaca a ligação de Yuri com lideranças do Comando Vermelho.

"A necessidade de se resguardar a ordem pública decorre do concreto risco de reiteração delitiva, na medida em que as circunstâncias da prisão revelam que o custodiado possui estreito relacionamento com a traficância da localidade", relatou o juiz Bruno Rodrigues Pinto, da 37ª Vara Criminal da Capital.

Yuri, lotado no 21º BPM (São João de Meriti), e Marcos Leandro de Oliveira Serra, também preso durante a ação, estavam transportando a droga em um caminhão para fugir do Complexo da Penha, onde acontecia uma megaoperação nesta segunda-feira.

De acordo com as investigações, o militar é um homem de confiança dos traficante Wilton Carlos Rabello Quintanilha, o Abelha, um dos chefões do CV, e William Souza Guedes, o Corolla, que controla o tráfico em Manguinhos.

Questionada sobre o assunto, a PM destacou que não aceita desvios de conduta por parte dos seus entes, punindo os mesmos a rigor da lei. O policial foi levado para a Unidade Prisional da Polícia Militar, em Niterói, Região Metropolitana do Rio.