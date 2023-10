A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) investiga o caso - Divulgação

Publicado 10/10/2023 19:16 | Atualizado 10/10/2023 20:18

Rio - Dois homens foram mortos a tiros na noite desta segunda-feira (9), no bairro de Ipiíba, em São Gonçalo. De acordo com informações preliminares, o barbeiro Leandro Jardim, de 41 anos, teria sido baleado quando parou para ajudar a outra vítima, que não teve a identificação divulgada.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados e encontraram um dos homens já morto na Estrada da Meia Noite. A segunda vítima deu entrada no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, mas não resistiu aos ferimentos. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI).

Leandro foi sepultado na tarde desta terça-feira (10), no Cemitério do Pacheco, em São Gonçalo. Ele deixa a mulher, dois filhos e um enteado. No fim de agosto, o barbeiro havia celebrado, nas redes sociais, a abertura de seu novo estabelecimento, localizado no Engenho do Roçado.