Rio - O Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, popularmente conhecido como Feira de São Cristóvão, foi declarado Patrimônio Histórico, Turístico, Cultural e Gastronômico do estado do Rio. Em sessão realizada nesta terça-feira (10), o projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e aguarda a sanção do governador Cláudio Castro.

A Feira de São Cristóvão conta com 700 barracas fixas, onde os visitantes podem desfrutar da cultura nordestina, como a culinária, música regional, artesanato e folclore, por exemplo. Situado no bairro de São Cristóvão, na Zona Norte da cidade do Rio, o local já é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil desde 2010.

"Eu sou madrinha da Feira de São Cristóvão. Nasci na Bahia e quando aqui cheguei sempre tive na feira um refúgio, com amigos e o tempero que lembra minha terra. E esse projeto visa destacar ainda mais a importância desse espaço cultural e gastronômico, que desempenha um papel fundamental na preservação da cultura nordestina no Rio de Janeiro", afirma a deputada estadual Tia Ju (Republicanos), autora do texto.

A iniciativa está alinhada com o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, que define o Patrimônio Cultural Imaterial brasileiro como "saberes, os ofícios, as festas, os rituais, as expressões artísticas e lúdicas".