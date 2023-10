A iniciativa será realizada onde a organização mantém um memorial, na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 10/10/2023 19:55

Rio - A ONG Rio de Paz realizará, nesta quinta (12), dia das crianças, um ato em memória a crianças mortas por balas perdidas no estado do Rio, às 8h, na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul da capital. A ação acontecerá 2 e 3 meses depois, respectivamente, das mortes de Eloáh e Dijalma, baleados durante operações da Polícia Militar.

A iniciativa será realizada onde a organização mantém um memorial com nomes de crianças mortas por balas perdidas e policiais assassinados no estado. Será instalada ainda uma placa para H. dos S., de 3 anos, morta por um agente da PRF em Seropédica, na Baixada Fluminense. A menina ficou nove dias internada, e morreu no dia 16 de setembro. Ao todo, 35 crianças, vitimadas desde 2020, serão homenageadas.

Desde 2007, o Rio de Paz contabiliza as mortes por balas perdidas de crianças de 0 a 14 anos no estado do Rio. Em 16 anos, já são 102 vítimas.