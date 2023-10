Idosos furtaram mais de 40 caixas de cigarro de uma banca - Reprodução

Idosos furtaram mais de 40 caixas de cigarro de uma bancaReprodução

Publicado 10/10/2023 13:24

Rio - Três idosos furtaram, na madrugada da quinta-feira passada (5), mais de 40 caixas de cigarro, além de R$ 1 mil em espécie, de uma banca de jornal no Maracanã, Zona Norte do Rio. Segundo o dono do estabelecimento, Rodrigo Coimbra, o prejuízo foi de quase R$ 5 mil.

Idosos furtam mais de 40 caixas de cigarro em banca de jornal no Maracanã. Prejuízo estimado é de quase R$ 5 mil.

Crédito: Reprodução pic.twitter.com/G2waje34mV — Jornal O Dia (@jornalodia) October 10, 2023

Ao DIA, Vitor Ayres, de 31 anos, que trabalha na banca de jornal, comentou sobre o susto que levou no dia seguinte ao crime. "Eu trabalhei na quarta-feira (4). Na manhã do dia seguinte, às 7h10, me ligaram perguntando se eu havia esquecido a porta da banca aberta e eu respondi que 'não'. Quando ele entrou, viu que não tinha cigarros e nem dinheiro embaixo do balcão", disse.

Nas imagens é possível ver três idosos na frente do estabelecimento, à 1h38. Um deles chega a apontar para a câmera de segurança, mas não se preocupa com a filmagem. O idoso de casaco verde senta na porta e, com uma chave mestra, consegue arrombar a banca. Um homem de bengala abre e o outro sai com malas cheias de caixas de cigarro.

O dono da banca de jornal, Rodrigo Coimbra, relatou que é a primeira vez que furtam, mas já houve outras tentativas de roubo no estabelecimento, que fica na esquina das ruas Morais e Silva com Professor Gabizo. "Temos que ficar com os dois olhos abertos naquela área do Maracanã. Foi a primeira vez que fomos furtados, mas não foi a primeira tentativa. Agora, com essa chave mestra, esses três idosos conseguiram entrar", disse.

Rodrigo está reforçando a segurança da banca com cinco cadeados e dois alarmes. "Estamos colocando fechaduras de lojas e cadeados reforçados. Estou providenciando dois alarmes também. Se isso não resolver, não sei mais o que fazer", afirmou.

O caso foi registrado na 18ª DP (Praça da Bandeira), que investiga o caso. Procurada, a Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência.

*Reportagem do estagiário Leonardo Marchetti, sob supervisão de Iuri Corsini