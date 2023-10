Publicado 11/10/2023 00:00

Na manchete, dois brasileiros estão entre as vítimas da guerra no Oriente Médio. Um deles é uma carioca.

Primeiro avião da FAB com brasileiros resgatados da área de conflito deixa Israel rumo ao Brasil.

Área de lazer que era usada como centro de treinamento pelo tráfico é retomada pela polícia na Maré.

Polícia Federal apreende 47 fuzis e prende três homens em condomínio de luxo na Barra.

Em vídeo postado no Instagram, o ator Kayky Brito fala pela primeira vez após o acidente que sofreu.

Tite comanda o primeiro treino no Ninho do Urubu e diz que a meta é a classificação direta do Flamengo à fase de grupos da Libertadores.