Publicado 11/10/2023 00:20

Em ação no Complexo da Maré, forças de segurança retomaram área onde funcionava centro de treinamento de guerrilha dirigido pelo tráfico. Décadas de ausência do Estado permitiram que facções dominassem região. Que a reconquista do território seja definitiva.

É imperativo que líderes mundiais prestem apoio a Israel e Ucrânia, ambos sob ataque de nações hostis. Muito mais do que alianças estratégicas pontuais, o que está em jogo é a civilização contra a barbárie. Agressores precisam ser contidos.